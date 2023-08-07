وفاة طبيبة بمستشفى الزهراء الجامعي أثناء نومها في فترة راحة

توفيت الطبيبة نورا نجيب طبيب مقيم التخدير والرعاية المركزة بمستشفى الزهراء الجامعي اليوم الاثنين.

وأكد زملاء الطبيبة أنها توفيت أثناء أخذها فترة راحة من العمل داخل المستشفى حيث توفيت وهي نائمة على سريرها في سكن الأطباء.

وفاة الطبيبة نورا نجيب

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حالة من الحزن على الطبيبة نورا نجيب.

ولم يكتشف أصدقاؤها وفاتها إلا عند محاولة إيقاظها من نومها.



وقال أحد أصدقائها من الأطباء على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك:"انتوا متخيلين وجع القلب لما تشتغل CPR على زميلتك، زميلتك اللي ياما اشتغلت CPR على مرضي، متخيل إحساسنا لما ماترجعش ونرفع ايدينا ونقول البقاء لله بلساننا ومخنا مش مستوعب، متخيل نايب الرعاية لما نشتغل عليها CPR إنعاش رئوي في الرعاية".

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وتابع حديثه:" لحظة ما كنت بلقنها الشهادة وأنا مخي بيقول دي عيانة في الرعاية مش نورا لأ اللهم لا اعتراض، كانت هادية ورحلت من الدنيا هاديه سابت كل حاجه وخدت ضميرها الحي وخوفها على العيانين"

ونعت مستشفى الزهراء الجامعي ممثلة في الدكتورة هناء العبيسي عميدة الكلية ورئيس مجلس الإدارة والدكتور إيهاب الفخراني مدير عام المستشفى ابنة بارة من أسرة المستشفى وهي الطبيبة نورا محمد نجيب إبراهيم طبيب مقيم بقسم التخدير والعناية المركزة والتي لقيت ربها وهي تؤدي واجبها نحو المرضى.