الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

التهاب المفاصل، 7 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالمرض

التهاب المفاصل الصدفي
التهاب المفاصل الصدفي فيتو

التهاب المفاصل الصدفي، مرض التهاب المفاصل الصدفي أحد أمراض المناعة ويحتاج المريض فيه إلى تطبيق نمط غذائي مختلف حتى لا تحدث مضاعفات أو زيادة الأعراض المؤلمة التي يشعر بها المرضى.

 

و ترصد فيتو في التقرير التالي أبرز العادات التي من الممكن أن تفاقم أعراض التهاب المفاصل الصدفي.

التهاب المفاصل الصدفي، فيتو

تأثير قلة الحركة في التهاب المفاصل الصدفي

يمكن أن تؤدي قلة الحركة إلى الشعور بالتيبس في المفاصل وقد يكون لها أيضًا تأثير سلبي في الصحة العامة للشخص مما يؤدي إلى السمنة أو زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وذلك وفقا لموقع "Medical NewsToday".

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الأطعمة المصنعة

 ومن ضمن العادات التي تتسبب في تفاقم التهاب المفاصل الصدفي تناول الأطعمة المصنعة لأنها ذات  قيمة غذائية محدودة وغالبًا ما تكون عالية في السعرات الحرارية والدهون والملح والسكر ومن الأفضل تجنب الأطعمة المصنعة وتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل المكسرات والخضار الملون والسمك وزيت الزيتون بالإضافة البروتينات الخالية من الدهون. 

 

السمنة 

تعتبر السمنة من عوامل الخطر التي تؤثر بشكل سلبي في التهاب المفاصل الصدفي ويوصي الخبراء  بالحفاظ على وزن صحي للتعايش مع التهاب المفاصل الصدفي لأن الوزن الصحي  يساعد في تقليل الضغط الواقع على المفاصل وتخفيف بعض الآلام.

 

تدخين السجائر

يمكن أن يزيد التدخين من خطر إصابة الشخص بحالات صحية مختلفة بما في ذلك الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي كما يمكن أن يؤثر التدخين أيضًا على فعالية علاج التهاب المفاصل الصدفي وقد تؤدي هذه العوامل إلى تفاقم الأعراض وتطور الحالة.
 

التهاب المفاصل الصدفي، فيتو

تأثير التوتر على مرضى التهاب المفاصل الصدفي 

يؤدي الإجهاد والتوتر إلى إفراز الهرمونات والمواد الكيميائية الالتهابية في الجسم وكلما طالت فترة تعرض الشخص لهذه المستويات العالية من الالتهاب زادت الآثار السلبية التي يمكن أن تحدث ولكن يمكن أن يتم تقليل مستويات التوتر والإجهاد عن طريق اتخاذ خطوات للمساعدة في تقليل مستويات التوتر لديهم مثل ممارسة تمارين اليوجا والتأمل.

 

تأثير قلة النوم في مرضى التهاب المفاصل الصدفي 

إن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يؤثر على عدة مجالات من صحة الشخص كما يمكن أن تؤدي اضطرابات النوم إلى الإرهاق وزيادة الوزن وتغيرات في القدرة على التفكير بوضوح وتقلبات المزاج ويمكن أن يؤثر أيضًا سلبًا في مفاصل الشخص. 

 

عدم التزام المريض على علاج التهاب المفاصل الصدفي 

إذا لم يلتزم المريض ببرتوكول العلاج سواء كان ذلك يعني تخطي الجرعات أو إيقاف الدواء تمامًا فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل الصدفي.

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