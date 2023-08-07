الإثنين 07 أغسطس 2023
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رياضة

الأهلي، موعد عودة رضا سليم إلى القاهرة

رضا سليم، فيتو
رضا سليم، فيتو

الأهلي، يقضي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فترة الراحة بالمغرب وذلك بعد توقيعه على عقود انضمام إلى القلعة الحمراء قادما من صفوف فريق الجيش الملكي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

موعد عودة رضا سليم إلى القاهرة

وعلمت فيتو أن رضا سليم سوف يعود إلى القاهرة للانضمام إلى تدريبات الأهلي يوم 20 أغسطس الجاري وذلك وفقًا لما أبلغه به الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

 

ويخضع رضا سليم في الوقت الحالي إلى برنامج تأهيلي تم وضعه له من قبل الجهاز الفني للنادي الأهلي وذلك قبل انتظامه في تدريبات الفريق الأحمر يوم خلال الفترة المقبلة.

 

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الأهلي يتعاقد مع رضا سليم

وأعلن النادي الأهلي عن انضمام رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي المغربي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 4 سنوات، ويحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك.

 

وشهدت الأيام الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب للنادي الأهلي.

 

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على الفيس بوك فيديو لتقديم اللاعب بعنوان: "من تراثنا نستلهم طريقنا في الحياة.. رضا سليم يبدأ رحلته مع نادي القرن".

 

وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة.

 

وصول رضا سليم إلى القاهرة

وكان في استقبال رضا سليم فور وصوله مطار القاهرة سمير عدلي المدير الإداري بالنادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

 

سبب تأخر وصول رضا سليم

وكشف موقع هسبورت المغربي أن رضا سليم، كان من المتوقع أن يصل القاهرة الجمعة، قبل أن يتأخر موعد سفره بسبب بعض المشاكل المتعلقة بجواز السفر.

 

 

 

أرقام رضا سليم مع الجيش الملكي

يعد اللاعب المغربي رضا سليم أبرز العناصر المرشحة بقوة للانضمام إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، بعدما قدم أداء مميزا مع فريقه الجيش الملكي المغربي، وتوج معه مؤخرا بلقب الدوري.

 

وفي السطور التالية أرقام وإحصائيات اللاعب رضا سليم مع فريقه الجيش الملكي هذا الموسم في مختلف البطولات المحلية:

 

شارك اللاعب رضا سليم  رفقة الجيش الملكي في مختلف البطولات المحلية في 39 مباراة بين الدوري والكأس استطاع تسجيل 13 هدفا وصنع 14 ليساهم اللاعب في 27 هدفا رفقة فريقه في الموسم الماضي.

 

وشارك رفقة منتخب بلاده في مباراة دولية واحدة كانت في عام 2021.

 

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب رضا سليم 2 مليون و200 ألف يورو، وذلك وفقا لترانسفير ماركت المتخصص في أسعار انتقالات اللاعبين.

 

ويبلغ اللاعب المغربي من العمر 23 عاما، وبدأ مسيرته الاحترافية في فريق الفتح الرباطي، قبل أن ينتقل إلى الجيش الملكي، ويعد اللاعب محل أنظار العديد من الأندية على مستوى الوطن العربي قبل أن يرتبط اسمه مؤخرا بالنادي الأهلي.

 

ويلعب اللاعب المغربي في أكثر من مركز حيث يستطيع اللعب كجناح أيمن وأيسر وفي المركز رقم 10.

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