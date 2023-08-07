الزملوط: بدء إجراءات الالتحاق بالمعهد الفني الصحي من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء تقديم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية للالتحاق بالمعهد الفني الصحي بالوادي الجديد ضمن تنسيق القبول بالجامعات وبعد إدراجه بقائمة المعاهد الصحية للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الطبية والإدارية اللازمة لبدء الدراسة بالمعهد والذي يضم ٣ تخصصات علمية هي (المختبرات الطبية - الحاسب الآلي - المعاونون الصحيون)، بدعم من وزارة الصحة والسكان؛ لتوفير الكوادر الفنية الطبية والارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليم بالمحافظة.

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يذكر أن لجنة من وزارة الصحة والسكان والإدارة العامة للمعاهد الفنية الصحية، أجرت في وقت سابق، زيارة لمقر المعهد الفني الصحي بمركز الداخلة، بالمحافظة، وذلك للوقوف على مدى جاهزيته لدخول الخدمة من حيث التجهيزات الطبية والإدارية، كما تم عقد مقابلات للمتقدمين بالانتداب لشغل وظيفة مدير ووكيل والطاقم الإداري بالمعهد.

يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظة لبدء الدراسة بالمعهد الفني الصحي بمركز الداخلة، وذلك بالتزامن مع العام الدراسي المقبل، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية المطلوبة.

تخصيص قطعة أرض لـ وزارة الصحة

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه رقم 242 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات؛ منها:

- وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5205 م2 الكائنة بمدينة موط، التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة الصحة والسكان، لإنشاء معهد فني صحي بها، مع استغلال أحد المباني ضمن مساحة هذه الأرض.

وتقدم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء بعد صدور قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تخصيص مساحة 5205 م٢ بمدينة موط بمركز الداخلة لصالح وزارة الصحة والسكان، لافتتاح المعهد الفني الصحي.

وأكد محافظ الوادى الجديد، أنه من المقرر افتتاح المعهد ودخوله الخدمة العام الدراسي القادم عقب انتهاء التنسيقات والتجهيزات الجارية بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان.

يأتي ذلك بهدف تلبية احتياجات أبناء المحافظة وتوفير الكوادر الفنية في المجال الصحي من أبنائها، لخدمة المرافق الصحية التي توفرها الدولة لخدمة المواطنين، وكذا في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بما يحقق النفع العام.

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