نسمة محجوب تطرح أغنية الوقت يعدى عبر يوتيوب
طرحت اليوم النجمة نسمة محجوب، أحدث أعمالها الغنائية على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومحطات الراديو، التى تحمل عنوان "الوقت يعدى" من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان راندو هارفي، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج إبراهيم عزت، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.
تبدأ الفنانة نسمة محجوب نشاطها الفنى فى موسم هذا الصيف، بأغنية "الوقت يعدى" ومن خلال الفيديو تدعو باستغلال الوقت، فى دعم حالة من التفاؤل والأمل والسرور عن طريق "اللمة" التى تجمع بين الأهل والأحباب والأصدقاء، حتى تبعث في النفوس الراحة والاطمئنان، فعندما نجتمع مع من نحبهم ونشعر بالراحة، يزول التوتر والقلق الذي ينتابنا بسبب ضغوط الحياة.. وتقول كلمات أغنية "الوقت يعدى":
عاجباني اللمة.. وخصوصا لما تجمعنا صورة فـ مكان حبيناه
ونلاقي روحنا.. لو حد غنى
من غير ما نفكر بنغني معاه
ولا تحلى غير بيك.. ده الكل مستنيك
ولا تحلى غير بيك.. اوعى تسيبها تعديك
و الوقت يعدى ويعدى.. عدى عدى عدى
ولا نحس بيه
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