الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

نسمة محجوب تطرح أغنية الوقت يعدى عبر يوتيوب

نسمة محجوب،فيتو
نسمة محجوب،فيتو

طرحت اليوم النجمة نسمة محجوب، أحدث أعمالها الغنائية على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومحطات الراديو، التى تحمل عنوان "الوقت يعدى" من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان راندو هارفي، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج إبراهيم عزت، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

تبدأ الفنانة نسمة محجوب نشاطها الفنى فى موسم هذا الصيف، بأغنية "الوقت يعدى" ومن خلال الفيديو تدعو باستغلال الوقت، فى دعم حالة من التفاؤل والأمل والسرور عن طريق "اللمة" التى تجمع بين الأهل والأحباب والأصدقاء، حتى تبعث في النفوس الراحة والاطمئنان، فعندما نجتمع مع من نحبهم ونشعر بالراحة، يزول التوتر والقلق الذي ينتابنا بسبب ضغوط الحياة.. وتقول كلمات أغنية "الوقت يعدى":

Advertisements

 عاجباني اللمة.. وخصوصا لما تجمعنا صورة فـ مكان حبيناه

ونلاقي روحنا.. لو حد غنى

من غير ما نفكر بنغني معاه

ولا تحلى غير بيك.. ده الكل مستنيك

ولا تحلى غير بيك.. اوعى تسيبها تعديك

و الوقت يعدى ويعدى.. عدى عدى عدى

ولا نحس بيه

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اغاني نسمة محجوب الفنانة نسمة محجوب الوقت يعدي

مواد متعلقة

يضم 12 أغنية، كل ما تريد معرفته عن ألبوم إليسا الجديد

نوال عبد الشافي تعود للجمهور بمفاجآت جديدة بعد نجاح أغنية مخصماك

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يصل اتحاد الكرة لهذا السبب

شيك التعاون ينقذ الزمالك، مرتضى منصور ينهي أزمة القيد للقائمة الأولى مع اتحاد الكرة

قرار جديد من الفيفا بشأن غرامة كهربا لصالح الزمالك

هبوط مفاجئ لسعر الذهب بمنتصف التعاملات، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية مباشر

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بمد تسديد غرامة الزمالك

تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع وادي دجلة بسبب حق رعاية إبراهيما نداي

فيفا يخطر اتحاد الكرة بمد عقوبة كهربا 30 يوما

توفيق عكاشة: مصر تشهد أيامًا حاسمة لمستقبلها من الآن حتى انتخابات الرئاسة

Advertisements

منوعات

المزيد

اعتقال رجل ألماني احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاما

قرية برازيلية تستخدم الإنترنت لأول مرة

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

لصوص ولكن أغبياء، الشرطة الأمريكية تعتقل أكبر عصابة لسرقة السيارات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

إضرابات تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي ومخاوف من هجمات خارجية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد المواظبة على قراءة آية الكرسي

أمين الفتوى: يجوز التفضيل بين الأبناء في الميراث في هذه الحالة

فيها اسم الله الأعظم، 5 أسرار لا تعرفها عن آية الكرسي

المزيد
الجريدة الرسمية