الإثنين 07 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير: الدراسة بالجامعات التكنولوجية تساهم في بزوغ وظيفة تكنولوجيا الهندسة

دكتور أيمن بهاء،فيتو
دكتور أيمن بهاء،فيتو

قال الدكتور أيمن بهاء الخبير الاقتصادي والتكنولوجي: إن تطبيق  نموذج البوليتكنك في مصر يدعو للتفاؤل لما له من أهمية في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وتلبية متطلباتها لتنفيذ رؤيتها لـ 2030 في المجال الصناعي، ولما سيكون لها من تأثيرات إيجابية على مستقبل طلابنا في المستقبل.

 

 وأشار الى  أن تطبيق  نموذج البوليتكنك في مصر يستهدف ربط التعليم الفنى والتكنولوجي بسوق العمل، لافتا الى  أن الدراسة بالجامعات التكنولوجية  ستساهم بشكل كبير في بزوغ وظيفة "تكنولوجيا الهندسة"  والتي تختلف  في طبيعتها ومهاراتها عن وظيفة المهندس والتكونولوجي، وذلك لعدة أسباب أهمها أن "تكنولوجي الهندسى" يطبق المعرفة ويأتي بالحلول للمشكلات التقنية، عبر دراسة مقررات "تكنولوجيا الهندسة" التي تجمع بين مبادىء الهندسة والتكنولوجيا لتقديم الحلول المبتكرة، معتمدة على مجموعة واسعة من البرامج  التدريبية المتخصصة في معظم المجالات.

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وأشار الى أهمية أن تضع الحكومة والمناطق والمدن الصناعية  ضمن خطتها المستقبلية تطبيق برامج تدريبية أخرى تتعلق بتكنولوجيا النقل وتكنولوجيا كفاءة الطاقة. كما يجب أن تشمل الخطط  المستقبلية مجالات تكنولوجيا التصميم وغيرها من التقنيات في المجالات الطبية والزراعة والاقتصاد المعرفي بشكل عام.

 

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى

 

وترأس مؤخرا د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى،  اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، بحضور د.مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك وبحضور  د. شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمى، ود. أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجى والقائم بأعمال أمين المجلس، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات التكنولوجية، وعدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدفاع، والإنتاج الحربى، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على دعم ومتابعة الوزارة لمسار التعليم التكنولوجى الذى يمثل رافدًا حديثًا ومهمًا فى منظومة التعليم العالى، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كوادر فنية مؤهلة ومدربة للالتحاق بسوق العمل، للمشاركة فى عملية التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى تكثيف الاهتمام خلال الفترة المقبلة بتطوير العملية التعليمية داخل المسار التكنولوجى وفقًا لنتائج التقييم المستمر، وتحديث البرامج الدراسية وتطوير نظام اختبارات القبول؛ لقياس مهارات وقدرات الطلاب بشكل دقيق، منوهًا بالاهتمام بالتدريب الصيفى للطلاب داخل المصانع وجهات العمل التابعة لتخصصاتهم، وكذا الاهتمام بعقد الشراكات الدولية.

 

اهتمام جمعية المستثمرين بالتعليم الفني والتكنولوجي 

وعلى جانب اخر قامت مؤخرا  جمعية مستثمري العاشر من رمضان اليوم  بتكريم أوائل التعليم المزدوج والبالغ عددهم  18 طالب وطالبة بمصانع مدينة العاشر من رمضان.    

وأكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين ان تكريم أوائل الطلبة جاء في دور اهتمام جمعية المستثمرين بأهمية  التعليم الفني  بالنهوض بالصناعية المحلية  ، موضحا ان مستثمري العاشر من رمضان تفتخر بهذا النموزج من التعليم والذي يتم على أعلى مستوى.       

التعليم المزدوج 

 وأضاف أيمن رضا الأمين العام للجمعية ان القيادة المصرية أكدت ضرورة الاهتمام بالتعليم المزدوج في تطوير  الصناعة الوطنية، ولذلك جاء اهتمام الجمعية بهذا النموذج من التعليم والذي استفادت منه مصانع المدينة في توفير الأيدي العاملة والتي تدربت على اعلى مستوى مهني من أجل تطوير وزيادة منتجاتها.

 

 

 

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