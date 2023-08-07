المتهم بقتل شاب في العمرانية خلال جلسة الحكم بإعدامه: والله قلبي هيقف (فيديو)

أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على محاكمة المتهم بقتل شاب بالعمرانية، بالحكم عليه بالإعدام شنقا، وذلك بتهمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجة والده، بعدما أخذت هيئة المحكمة الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية.

وقال المتهم خلال تواجده في قفص الاتهام لسماع قرار المحكمة، والتي صدرت حكمها بالاعدام شنقا: والله قلبي هيقف، معبرا عن خوفه من الحكم.

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صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان وعضوية كلا من احمد دهشان ومحمد فوزي وأمين سري أشرف صلاح.

إحالة أوراق متهم بقتل شاب في العمرانية للمفتي

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في القضية رقم 11730 لسنة 2022، جنايات العمرانية رقم 4722 لسنة 2022، كلي جنوب الجيزة، أن المتهم أحمد ص. 27 سنة، فني ألوميتال، في ليلة 13 أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قتل المجني عليه محمد طه، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لمظنته في علاقة بينه وزوجة والده ورغبة في سرقته؛ وما أن ظفر به بمسكنه تعدى عليه بأداة، مسددا إليه عدة ضربات برأسه؛ فأحدث ما ألم به مـن إصابات أظهرها تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية محل الوصف السابق بجنحة سرقة هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق، والمملوك للمجني عليه محمد طه محمد حسن بأنه وعقب قتله له بعد أن فتش عن مراده حتى استولى عليه، وكان ذلك من مسكنه ليلا ثم فر بالمسروقات هربا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز أداة قطع حديدية، استخدمها في التعدي على المجني عليه بالجريمة محل الوصف السابق بغير مسوغ قانوني، وفي غير حالات الضرورة المهنية أو الحرفية.