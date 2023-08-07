محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة 95.26%

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، نتيجة الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022- 2023، بنسبة نجاح بلغت 95.26%، منهم 95.36% مدارس رسمية، 89.34% منازل، وذلك بحضور حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، محمد عبد السميع رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة بالمديرية.



من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثاني بالمدارس الرسمية والمنازل، بلغ 25779 طالبا وطالبة، حضر منهم 19675 طالبا وطالبة، ونجح منهم 18742 بنسبة نجاح 95.26%.



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