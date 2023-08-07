أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بمد تسديد غرامة الزمالك

محمود كهربا، نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” منحة مهلة لمدة شهرين جديدين لكهربا من أجل سداد الغرامة الموقعه عليه لصالح ناديه السابق الزمالك.

ونشر محمود كهربا صورة له عبر حسابه على انستجرام ـ وعلق عليها قائلا" راحة البال".

وكان مصدر داخل نادي الزمالك كشف عن آخر تطورات أزمة الغرامة الموقعة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي المستحقة للقلعة البيضاء.

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وقال المصدر إن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” منحت كهربا مهلة لمدة شهرين جديدين من أجل سداد غرامة الزمالك.

وأضاف المصدر أن لجنة الانضباط أشارت الى أن المهلة تتضمن سداد فوائد التأخير على المبلغ المستحق للزمالك.

وكان محمود كهربا، حصل على أكثر من مهلة لسداد غرامة نادي الزمالك آخرها كان ينتهي في 3 أغسطس الجاري.

وتعد غرامة كهربا لنادي الزمالك، 2 مليون دولار والتي كانت وقعتها لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

التظلمات تخفض عقوبة كهربا

من ناحية أخرى تسلم مجلس إدارة اتحاد الكرة الخطابات والقرارات الصادرة عن لجنة التظلمات لإخطار الأندية بها، ومن ضمنها أخبار محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

ويعد قرار تخفيض عقوبة كهربا من 12 مباراة إلى 6 مباريات والغرامة المالية من مليون جنيه إلى نصف مليون جنيه، هو أبرز القرارات التي صدرت عن لجنة التظلمات، خاصة أن عقوبة مهاجم الأهلي أثارت جدلا كبيرا في الشارع الرياضي على مدى الأسابيع الماضية.

وجاءت عقوبة كهربا وفق ما أكده المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة قررت تخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلى إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلا 12 مباراة".

وأصدرت لجنة التظلمات العقوبة يوم الخميس الماضي، لكن الاتحاد لم يكن قد تسلمها في مواعيد العمل الرسمية، وسلمها أمس الأحد بعد إجازة يومي الجمعة والسبت.

أصبح محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، مهددا بالغياب عن صفوف منتخب مصر الوطني خلال معسكره المقبل، المحدد انطلاقه أوائل سبتمبر القادم، استعدادا لمواجهة إثيوبيا يوم 8 سبتمبر، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار، ومباراة تونس الودية يوم 12 سبتمبر.

المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة

أول إرتباط رسمي لفريق الأهلي

جدير بالذكر أن فريق الكرة بالنادي الأهلي ليس لديه أي ارتباطات رسمية قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في الأول من سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي لم يؤكده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى ألان، وسيكون من حق كهربا المشاركة في المباراة بمجرد تسديد الغرامة المستحقة لصالح الزمالك.

اتحاد الكرة يعلق على إيقاف كهربا

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن الجبلاية لم تتلق حتى الآن أي خطابات من جانب الاتحاد الدولي الفيفا، بشأن ما أثير حول إيقاف محمود كهربا نجم الأهلي 6 أشهر ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضة لحين دفع الغرامة لنادي الزمالك.

وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه لا يوجد أي خطابات رسمية عن إيقاف كهربا قائلا: "لا نعلم من أي جهة تم إصدار هذا القرار".