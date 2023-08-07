نقيب الصحفيين يبشر شيوخ المهنة بزيادة للمعاشات لا تقل عن 500 جنيه

بشر الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، شيوخ المهنة بزيادة في المعاشات لا تقل عن ٥٠٠ جنيه وذلك خلال اجتماع لجنة المعاشات، برئاسة الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، لمناقشة استراتيجية عمل اللجنة، خلال الفترة المقبلة، وأجندة أولوياتها، والاستماع لمقترحات أعضائها ووضع خطط زمنية لبدء فعالياتها.



استراتيجية عمل اللجنة

وعرض أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، رئيس اللجنة استراتيجية العمل المقترحة التي أعدها لمناقشة اللجنة في تفاصيلها وآليات تنفيذها، ووضع الجدول الزمني للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، متضمنة عدة محاور تشمل حقوق أعضاء المعاشات، واستحداث سلسلة من الفعاليات الدورية والخدمات التي تُلبي احتياجات شيوخ المهنة وروادها، وتستثمر ثرواتهم المعرفية، بنقل خبراتهم لجيل الشباب.

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نقيب الصحفيين يحضر الاجتماع

وذلك بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومن أعضاء اللجنة: عبدالله حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، ووجيه الصقار مدير تحرير الأهرام، ومحمد العبادي نائب رئيس تحرير الجمهورية، وعلاء الدين الساوي، رئيس تحرير الأمة الأسبق، ومن الزملاء الشباب أحمد الجيوشي وحسام راضي، ومحمد فهيم، ولحق بالاجتماع محمود الشيخ عضو مجلس إدارة رابطة الرواد، وسعيد جمال الدين رئيس تحرير بوابة المحروسة.



٣ محاور لاستراتيجية لجنة المعاشات

وتضمنت الاستراتيجية:

أولًا: الحقوق

١- الحق في زيادة المعاش بنسبة مساوية لبدل التكنولوجيا والتدريب، تمهيدًا لمساواة كاملة في الزيادة، وذلك من خلال دراسة لتنمية مواردصندوق المعاشات أعدها رئيس اللجنة لعرضها على مجلس النقابة، إلى جانب دعم وزارة المالية.

وقد أشار النقيب خلال الاجتماع إلى أن دعم وزارة المالية سيصل- بإذن الله خلال أيام- ليناقش المجلس قيمة الزيادة بما لا يقل عن 500 جنيه.





٢- الحق في منح الزملاء في جدولي المعاشات حق التصويت في الانتخابات، التي سبق التقدم بتصور كامل لها، وهو ما يتطلب تعديلًاتشريعيًا لمواد محددة لا خلاف عليها.





٣- مواصلة العمل على تنفيذ مقترح عيادة التأمين الصحي وتوفير الدواء وتوسعة قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي لتخفيف أعباءالزملاء، لحين تنفيذ أي مشروعات أخرى أوسع وأشمل.





المحور الثاني في الاستراتيجية: الفعاليات الخدمية

أ- الهدف:

يستهدف هذا المحور في الاستراتيجية، تكريم الزملاء شيوخ المهنة، من خلال تنظيم فعاليات مُبتكرة ومُستدامة، وخدمات تمتد إلى رواد المهنةوالمقبلين على سن المعاش وأسرهم.

ب- آليات التنفيذ:

١- تنظيم حفل عيد ميلاد جماعي شهري للأساتذة شيوخ المهنة مواليد الشهر، بداية من سن 55 سنة في جداول النقابة، ومنحهم شهاداتتقدير، على أن يكون تقليدًا شهريًا دائمًا تنظمه اللجنة.





٢- تنظيم معرض دوري لأهم الأعمال والخبطات الصحفية والمقالات والرسومات والصور الصحفية لرواد المهنة.





٣- تشكيل لجنة التواصل الإنساني، لدعم ومتابعة شيوخ المهنة بشكل عام ومن هم بدون عائل بشكل خاص.





٤- العمل على التواصل مع دور مسنين مشهود لها بالكفاءة لتوفير استضافة لمن هم بلا عائل من شيوخ المهنة، وسيطرح رئيس اللجنةمقترحه على مجلس النقابة لتطوير الخدمة بإنشاء دار "الوفاء" لخدمة الصحفيين وأسرهم كتطوير لاحق للخدمة.





٥- تم التواصل أثناء انعقاد الاجتماع، بناءً على اقتراح الأستاذ عبدالله حسن مع عدد من الأطباء، لتقديم خدمة الكشف المنزلي منخفضالتكلفة على الزملاء الذين لا يستطيعون الذهاب لعيادات الأطباء، وهي خدمة غير متوافرة في تعاقدات النقابة.





المحور الثالث في الاستراتيجية: الاستفادة من خبرات شيوخ المهنة

أ- الهدف:

خلق تواصل بين الأجيال يُسهم في نقل خبرات أساتذة المهنة، وقيم وأخلاقيات العمل الصحفي إلى الأجيال التالية من الشباب، خاصة فيظل ضعف المدارس الصحفية لأسباب عديدة ومعقدة.





ومن ثم الاستفادة من كنز خبرة شيوخ المهنة، وفي الوقت ذاته خلق قيمة مُضافة في معارف وخبرات جيل الشباب، وإدارة نقاشات بناءةتُسهم في الارتقاء بالمهنة وأخلاقياتها، وترسخ ثوابتها.





ب- آليات التنفيذ

١- تدشين صالون تواصل الأجيال يعقد فعالياته بشكل منتظم على أن يخصص كل فعالية لفن من فنون العمل الصحفي، ينقل خلالهأساتذة الفن الصحفي خبراتهم للشباب المهتمين بذات التخصص.





وعقب عرض رئيس اللجنة الاستراتيجية وترحيب أعضاء اللجنة، جرى النقاش حول الخطة الزمنية لبدء التنفيذ، وخلص المجتمعون إلىالخطوات التنظيمية التالية:

١- عقد الاجتماع الدوري للجنة المعاشات الأربعاء الأول من كل شهر، بحيث يكون موعدًا ثابتًا معلومًا لجميع الأعضاء، وأن يكون السابعةمساءً بشكل مؤقت، مع درجات الحرارة المرتفعة.





٢- يعقد صالون تواصل الأجيال الأربعاء الثالث من كل شهر.

- يبدأ الصالون الأربعاء 16 أغسطس الجاري، بفعالية يتواصل خلالها شيوخ التصوير في مصر مع الشباب، حول قضية أخلاقياتالصورة الصحفية، وذلك بمناسبة تزايد أزمات تصوير الجنازات، سعيًا للخروج بتوصيات مهنية في هذا الشأن تكفل حرية العمل واحترامالحياة الشخصية لأسر المشاهير.

٣- ينظم حفل عيد الميلاد الجماعي 15 من كل شهر، ويكون الحفل الأول الثلاثاء 15 أغسطس الجاري، واستثناءً يضم مواليد شهري يوليو وأغسطس.