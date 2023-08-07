الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الدفاع لجمهورية صربيا

وزير الدفاع يلتقى
وزير الدفاع يلتقى وزير الدفاع لجمهورية صربيا

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد ميلوش فوتشيفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

 

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والصربية. 

 

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وأعرب القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة المصرية والصربية فى مختلف المجالات العسكرية، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين.

 

من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية صربيا عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى، متمنيًا أن تشهد المرحلة القادمة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكرى لكلا البلدين.

 

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير الصربى والملحق العسكرى لجمهورية صربيا بالقاهرة.

 

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الأمانة العامة لوزارة الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام الفريق اول محمد زكي القيادة العامة للقوات المسلحة

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