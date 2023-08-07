الأهلى، أول ظهور لخالد عبد الفتاح بعد إجراء عملية جراحية

الأهلى، أجرى خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عملية جراحية ناجحة بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة القاهرة.

وصاحب خالد عبد الفتاح خلال إجرائه العملية الدكتور محمد وفائى أخصائي العلاج الطبيعي بالجهاز الطبى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

تصريحات أشرف محرم عن خالد عبدالفتاح مدافع الأهلي

وكشف الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بطب قصر العيني، عن الموقف الطبي لخالد عبد الفتاح، لاعب فريق الأهلي وآخر تطورات إصابة اللاعب التي تعرض إليها مؤخرًا، وذلك بعد إجرائه العملية الجراحية للاعب الأهلي اليوم في أحد مستشفيات القاهرة.

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وتحدث أشرف محرم قائلا “إجراء العملية الجراحية كانت ناجحة وهي كسر في عضلة الترقوة".

وتابع: "خالد عبد الفتاح يقدر أن يمارس كرة القدم بعد أسبوع ولكن يجب أن يبتعد عن أي التحامات لمدة شهرين ونصف، وبعد هذه المدة يتمكن من المشاركة بالتدريبات الجماعية".

وعن موقف اللاعب من المشاركة في السوبر الأفريقي الذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل، قال أشرف محرم: "من الصعب أن يشارك اللاعب في بداية بطولة السوبر الأفريقي لأنه سيعود الي التدريبات الجماعية في نهاية شهر أكتوبر".

ويعود فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، يوم 24 أغسطس الجاري على ستاد التتش، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في أوروبا، استعدادًا للموسم الجديد.

تحديات تواجه خالد بيبو في الأهلي

من ناحية أخرى يواجه خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحديات كبيرة بعد توليه منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء خلفا لـ سيد عبد الحفيظ الذي تم توجيه الشكر له من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي.

ويواجه خالد بيبو تحديات كبيرة أبرزها تجديد عقود أكثر من لاعب داخل صفوف الفريق الذي اقتربت عقودهم من الانتهاء وعلى رأسهم محمد مجدى أفشة ومحمد شريف ومحمد هانى ومحمود متولى إلى جانب الثنائي عمرو السولية وعلى معلول الذي تنتهى عقودهم مع القلعة الحمراء بنهاية منافسات الموسم القادم وبحق لهم التوقيع لأى نادي بداية من شهر يناير القادم.

بالإضافة إلى كيفية حله لمشكلة أحمد عبد القادر نجم الفريق، بعد هجومه على بعض من الجماهير التي انتقدت أدائه في الفترة الأخيرة.

كما يواجه خالد بيبو تحديا آخر هو القلق الجماهيرى الذى أصاب الكثير من جماهير الأهلى برحيل سيد عبد الحفيظ الذي كان المُدافع عن حقوق النادى على مدار فترة عمله خلال السنوات الماضية التى نجح فيها في حسم جميع الملفات الشائكة بكرة القدم بالنادي الأهلي نظرا لخبرته الكبيرة في السيطرة على اللاعبين والحفاظ على سرية غرفة خلع الملابس التى كانت أحد أسرار النجاح داخل القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية.

خالد بيبو يجتمع مع الجهاز الإداري

وعقد خالد خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي جلسة مع جهازه الإداري من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وعلمت فيتو أن بيبو اطمأن على كافة الإجراءات الخاصة بتأشيرات السفر إلى النمسا التي يسعى الجهاز الإداري لإنهائها في الوقت الحالي.

ويواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر أزمة في خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل إصابة محمد شريف في العضلة الخلفية ومع رحيل شادي حسين وإيقاف محمود كهربا محليا، بالإضافة إلى عدم عودة حسام حسن بعد تفعيل بند شرائه من قبل نادي سموحة.

كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يعد أمامه حال عدم حسم صفقة المهاجم الأجنبي سوي قيد صلاح محسن العائد من الإعارة في سيراميكا كليوباترا، حيث تم وضع اللاعب علي قائمة الانتظار.

وقالت مصادر: حال تعثرنا في التعاقد مع مهاجم جديد سيكون صلاح محسن مهاجم الأهلي في بداية الموسم الجديد الذي يشهد خوض منافسات دوري السوبر الإفريقي بالإضافة إلي كأس السوبر الإفريقي.

تواصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مساعده سامي قمصان المدرب العام بالفريق من أجل مراجعة خطة إعداد الفريق للموسم الجديد والتي تنطلق يوم ٢٤ من أغسطس الجاري.

وعلمت فيتو أن كولر اتفق مع قمصان على بعض الوحدات التدريبية الخاصة والمختلفة التي سيخضع لها جميع اللاعبين في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد للحفاظ على سلامة الجميع من الإصابات العضلية بسبب ضغط الموسم القادم.

ويعقد مسئولو الأهلي جلسة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق من أجل حسم ملف تمديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وعلمت فيتو أن أفشة وافق على تمديد تعاقده خلال جلسة جمعته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي على أن يكون هناك جلسة أخرى جديدة مع أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي من أجل حسم هذا الملف.

يخضع لاعبو الأهلي لبعض القياسات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة وذلك قبل السفر إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وقال مصدر داخل الأهلي أن القياسات الطبية ستكون بالتوازي مع تدريبات الفريق الاولي في ملعب التتش بالجزيرة بداية من يوم ٢٤ أغسطس الجاري وقبل السفر إلي معسكر النمسا.

اقترب الأهلي من حسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف الجاري.

وقالت مصادر إن المهاجم الأجنبي الجديد لن يكون البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري في ظل مغالاة ناديه في شروط بيعه.

وأوضحت أن هناك مهاجم آخر يتكتم المسئولين علي اسمه من أجل حسم الصفقة وإعلانها بشكل رسمي.

يواصل مسئولو الأهلي تحركاتهم من أجل حسم إعارة احمد القندوسي لاعب خط الوسط من أجل قيد لاعب أجنبي جديد في انتقالات الصيف الحالية وتحديدا في مركز المهاجم الصريح.

ويرفض القندوسي حتى الآن الإعارة داخل الدوري المصري بسبب راتبه السنوي الذي يصل إلي ٥٥٠ ألف دولار سنويا ويتمسك بالاستمرار في صفوف الأهلي الموسم الجديد.

وحدد مسئولو النادي الأهلي يوم ٢٨ أغسطس الجاري موعدا للسفر إلي النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، وبات من المنتظر أن يستمر المعسكر حتى يوم ٦ سبتمبر القادم.

وينهي الجهاز الإداري في الوقت الحالي كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الأهلي إلي النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويعود الأهلي لمرانه يوم ٢٤ أغسطس الجاري حيث منح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ٣ أسابيع بعد انتهاء الموسم الكروي.

كما جدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب تحديد موعد السوبر الإفريقي المنتظر إقامته أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن خالد بيبو بدأ التحرك من خلال الاتصالات الرسمية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف للوقوف على الموعد الرسمي لكأس السوبر الإفريقي الذي تأجل مرتين حيث كان مقرر له خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أغسطس الجاري ثم تأجل إلى مطلع سبتمبر ثم تأجل لموعد غير محدد.