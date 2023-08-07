وزير البترول يصدر حركة تنقلات لروساء 5 شركات

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات شملت رؤساء شركات ومديري تنفيذي لشركات وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الاهداف المستقبلية حيث تضمنت الحركة قرارا بتغيير رئيس مجلس إدارة شركة السكري، المشرفة على منجم السكري أكبر منجم ذهب في مصر.

وتضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها.

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وشملت حركة التغييرات لرؤساء شركات التعدين والبترول التالي أسمائهم:

المحاسب محمد محمود أحمد محمود - رئيسًا لمجلس الإدارة التنفيذي لشركة السكري لمناجم الذهب.

تعيين المهندس محمد علي الدين علي دغيدي - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال سيناء للبترول.

المهندس محمود أحمد أحمد السيد طلبه - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العلمين للبترول بجانب عمله الأصلي.

المهندس وليد محمد محمد محمد الأعصر - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيناء بجانب عمله الأصلي.

المهندس محمد صادق حسن عليان - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الواحة للبترول بجانب عمله الأصلي.

المهندس وليد أحمد الدسوقي محمود - مديرًا عامًا تنفيذيًا للشركة الوطنية للخدمات البترولية نبسكو

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