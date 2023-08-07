الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير البترول يصدر حركة تنقلات لروساء 5 شركات

المهندس طارق الملا،فيتو
المهندس طارق الملا،فيتو

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،  حركة تكليفات شملت رؤساء شركات ومديري تنفيذي لشركات  وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الاهداف المستقبلية حيث تضمنت الحركة قرارا بتغيير رئيس مجلس إدارة شركة السكري، المشرفة على منجم السكري أكبر منجم ذهب في مصر.

وتضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها.

Advertisements

وشملت حركة التغييرات لرؤساء شركات التعدين والبترول التالي أسمائهم:

المحاسب محمد محمود أحمد محمود - رئيسًا لمجلس الإدارة التنفيذي لشركة السكري لمناجم الذهب.

تعيين المهندس  محمد علي الدين علي دغيدي - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال سيناء للبترول.

المهندس محمود أحمد أحمد السيد طلبه - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العلمين للبترول بجانب عمله الأصلي.

المهندس وليد محمد محمد محمد الأعصر - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيناء بجانب عمله الأصلي.

المهندس محمد صادق حسن عليان - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الواحة للبترول بجانب عمله الأصلي.

المهندس وليد أحمد الدسوقي محمود - مديرًا عامًا تنفيذيًا للشركة الوطنية للخدمات البترولية نبسكو

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول الوطنية للخدمات البترولية شمال سيناء للبترول مناجم الذهب الثروة المعدنية

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يصل اتحاد الكرة لهذا السبب

شيك التعاون ينقذ الزمالك، مرتضى منصور ينهي أزمة القيد للقائمة الأولى مع اتحاد الكرة

قرار جديد من الفيفا بشأن غرامة كهربا لصالح الزمالك

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بمد تسديد غرامة الزمالك

هبوط مفاجئ لسعر الذهب بمنتصف التعاملات، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية مباشر

فيفا يخطر اتحاد الكرة بمد عقوبة كهربا 30 يوما

تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع وادي دجلة بسبب حق رعاية إبراهيما نداي

توفيق عكاشة: مصر تشهد أيامًا حاسمة لمستقبلها من الآن حتى انتخابات الرئاسة

Advertisements

منوعات

المزيد

اعتقال رجل ألماني احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاما

قرية برازيلية تستخدم الإنترنت لأول مرة

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

لصوص ولكن أغبياء، الشرطة الأمريكية تعتقل أكبر عصابة لسرقة السيارات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

إضرابات تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي ومخاوف من هجمات خارجية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد المواظبة على قراءة آية الكرسي

أمين الفتوى: يجوز التفضيل بين الأبناء في الميراث في هذه الحالة

فيها اسم الله الأعظم، 5 أسرار لا تعرفها عن آية الكرسي

المزيد
الجريدة الرسمية