الأرصاد: الشعور بالطقس الحار لارتفاع نسب الرطوبة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن العديد من المحافظات شهدت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وكانت العظمى بالقاهرة تصل نحو 40 والمحسوسة كانت أمس 44 درجة.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، أن هناك تراجع فى درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، اتصل نحو 4 درجات، ولكن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، وتختلف الرطوبة من محافظة لأخرى.

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وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، أن ساعات الليل المتأخر سيشعر الجميع بـ انخفاض درجات الحرارة، وفي الصباح سيكون هناك شبورة مائية، وعلى السائقين توخي الحذر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 26 والعظمى 36

القاهرة: المحسوسة: 39

العاصمة الإدارية: الصغرى 26 والعظمى 37

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 40

6 أكتوبر: الصغرى 26 والعظمى 37

6 أكتوبر: 40

بنها: الصغرى 26 والعظمى 36

بنها المحسوسة: 39

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 32

الاسكندرية: المحسوسة: 35

العلمين الجديدة: الصغرى 25 والعظمى 32

العلمين الجديدة: المحسوسة: 35

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 32

مطروح: المحسوسة: 35

سيوة: الصغرى 25 والعظمى 40

سيوة: المحسوسة: 45

كاترين الصغرى 17 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 33

بورسعيد: المحسوسة: 38

الزقازيق: الصغرى 26 والعظمى 39

الزقازيق: المحسوسة: 42

الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 38

الإسماعيلية: المحسوسة: 40

السويس: الصغرى 26 والعظمى 37

السويس: المحسوسة: 43

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 42

شرم الشيخ: المحسوسة: 44

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 41

الغردقة: المحسوسة: 43

الفيوم: الصغرى 26 والعظمى 39

الفيوم: المحسوسة: 44

بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 40

بنى سويف: المحسوسة: 44

المنيا: الصغرى 27 والعظمى 41

المنيا: المحسوسة: 42

أسيوط الصغرى 27 والعظمى 42

أسيوط: المحسوسة: 43

سوهاج الصغرى 28 والعظمى 42

سوهاج: المحسوسة: 43

الأقصر الصغرى 29 والعظمى 44

الأقصر: المحسوسة: 45

أسوان: الصغرى 31 والعظمى 45

أسوان: المحسوسة:45