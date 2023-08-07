الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بحضور ولي العهد الأمير الحسين

الملك عبد الله الثانى بن الحسين يستقبل رئيس الوزراء خلال زيارته لـ"عمّان"

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني يستقبل رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، فيتو

استقبل الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم بقصر الحسينية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد وذلك فى إطار الزيارة التى يجريها مدبولى لعمّان لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

وحضر المقابلة، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والسفير محمد سمير، سفير مصر فى عمّان.

واستهل الملك عبد الله الثانى المقابلة بالإشادة بعلاقات الأخوة التاريخية التى تربط مصر والأردن، مُعربًا عن تقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وما يجمعهما من علاقات أخوية وتنسيق متواصل، مشيدًا بتطابق المواقف والرؤى بين مصر والأردن تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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وأعرب الملك عبد الله الثانى عن ترحيبه بما تم التوافق عليه اليوم بين الوفدين المصرى والأردني من موضوعات تعاون مختلفة، مؤكدًا حرصه على المتابعة المستمرة لمسيرة تطوير وتعزيز العلاقات مع مصر. 

كما أشار جلالته إلى ضرورة بذل الجهد لتسريع تنفيذ مجالات التعاون الثلاثى مع العراق الشقيق.

وخلال الاجتماع، توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لـ الملك عبد الله الثانى بن الحسين على رعايته الكريمة لمختلف جوانب العلاقات الثنائية مع مصر، وخاصة العمالة المصرية فى المملكة، والتى تلقى كل رعاية واهتمام من جانب الأشقاء فى الأردن.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع مع أخيه الدكتور بشر الخصاونة خلال الفترة المقبلة آليات تنفيذ موضوعات التعاون الجديدة بين البلدين، لا سيما التعاون فى مجال الصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من الموضوعات.

 

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الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية قصر الحسينية الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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