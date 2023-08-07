الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رفع 950 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة (صور)

رفع حالات إشغال طريق
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

أكدت  الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الشأن قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين  وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 950 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 480 حالة بدمنهور، 354 حالة بكفر الدوار،  83 حالة بأبوحمص، 33 حالة برشيد.

Advertisements

رفع 950 حالة إشغال طريق مخالف بمحافظة البحيرة، فيتو
رفع 950 حالة إشغال طريق مخالف بمحافظة البحيرة، فيتو

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.
وفي إطار منفصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتحت إشراف الأستاذ سمير البلكيمى بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.
وأسفرت عن ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الثلاجات ومحل جزارة يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار.

رفع 950 حالة إشغال طريق مخالف بمحافظة البحيرة، فيتو
رفع 950 حالة إشغال طريق مخالف بمحافظة البحيرة، فيتو
رفع 950 حالة إشغال طريق مخالف بمحافظة البحيرة، فيتو

وبحملات مماثلة بمراكز المحمودية وأبو حمص وإدكو تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جراما و22 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا فى 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

وبمركز كوم حمادة تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 12 محضرا لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إشغال طريق رفع حالات إشغال طريق حالات إشغال طريق البحيرة نائب محافظ البحيرة

مواد متعلقة

محافظة البحيرة تنظم سلسلة ندوات اختر كليتك بمشاركة 15 جامعة

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة البحيرة (مستند)

محافظة البحيرة تطلق أولى فعاليات مبادرة لا للبلاستيك من مدينة رشيد (صور)

مراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية العاملة بنطاق محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة: مصر تشهد أيامًا حاسمة لمستقبلها من الآن حتى انتخابات الرئاسة

ساويرس عن أبوتريكة: ليس إرهابيًا وأنا معارض لكلامه وأفكاره

ننشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد

أولياء أمور طلاب جامعة كوفنتري ينظمون وقفة اعتراضا على زيادة الرسوم الدراسية (فيديو)

أنا ولد مش بنت واسمي عبد الرحمن.. مأساة الطفلة داليا تثير الأحزان.. آثار التعذيب على جسدها.. وسائق النهضة ينقذها من الشارع

الزمالك يتفق مع أحمد فتوح على تجديد تعاقده

عاجل.. لأصحاب الفخامة (6)

الزمالك يستعد لسداد غرامة أشيمبونج لرفع الإيقاف

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

لصوص ولكن أغبياء، الشرطة الأمريكية تعتقل أكبر عصابة لسرقة السيارات

النور بيقطع عندك كام مرة؟ ردود صادمة وإجابات ساخرة (فيديو)

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

استقرار أسعار الدواجن والبيض وارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة محمد صلاح.. مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فيها اسم الله الأعظم، 5 أسرار لا تعرفها عن آية الكرسي

تفسير حلم الخصام فى المنام وعلاقته بعدم القدرة على التخلص من الذنوب والمعاصي

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية