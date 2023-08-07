رفع 950 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الشأن قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 950 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 480 حالة بدمنهور، 354 حالة بكفر الدوار، 83 حالة بأبوحمص، 33 حالة برشيد.

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رفع 950 حالة إشغال طريق مخالف بمحافظة البحيرة، فيتو

رفع 950 حالة إشغال طريق مخالف بمحافظة البحيرة، فيتو

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفي إطار منفصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتحت إشراف الأستاذ سمير البلكيمى بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.

وأسفرت عن ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الثلاجات ومحل جزارة يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار.

رفع 950 حالة إشغال طريق مخالف بمحافظة البحيرة، فيتو

رفع 950 حالة إشغال طريق مخالف بمحافظة البحيرة، فيتو

رفع 950 حالة إشغال طريق مخالف بمحافظة البحيرة، فيتو

وبحملات مماثلة بمراكز المحمودية وأبو حمص وإدكو تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جراما و22 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا فى 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

وبمركز كوم حمادة تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 12 محضرا لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز.