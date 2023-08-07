إلغاء حفل محمود الليثي بشاطئ النخيل، وإدارة المصايف: لم يحصل على تصريح

أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، انه لم يتم إصدار أي تصاريح بشأن حفل غنائي على شاطئ النخيل غرب المدينة، وأنه لا صحة لإقامة حفل للمطرب محمود الليثي وآخرين، ولم تصدر الإدارة أي تصاريح بحفلات علي شاطئ النخيل أو شواطئ أخرى بالعجمي.

إلغاء حفل الليثي

وأوضحت الإدارة المركزية، أنها غير مسئولة عن اي دعاية خاصة بهذا الحفل وخاطبت مستأجري الشاطئ لإنهاء حالة الجدل في هذا الشأن وتحميلهم المسئولية كاملة في حال وجود أي مشكلات بسبب الإعلان عن حفل الليثي، مشددة على أن مراقبي الإدارة المركزية ومسئولي الشواطىء بالعجمي سيتصدون لأي محاولة لإقامة حفل غير مرخص له وسيتم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك.

إدارة النخيل تتنصل

على الجانب الآخر أعلنت إدارة شاطئ النخيل إلغاء حفل المطرب محمود الليثي، والذي جري الإعلان عنه وكان من المقرر له ١١ أغسطس الجاري، وارجعوا ذلك لعدم استخراج التصاريح أو الموافقات الأمنية كاملة من المعلن عن الحفل.

وأكدوا أن الشاطئ ليس له أي علاقة بأي إعلانات تنشر على الصفحات أو أي تذاكر يعلن عن بيعها.

كما أكدت إدارة الشاطئ أنها غير مسئولة عن أي إعلان يخص الحفلة أو عن بيع أي تذاكر وذلك نظرا لعدم الحصول على الموافقات الأمنية كاملة.

حملة شاطئ النخيل

وكان رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية الدكتور محمد عبدالرازق، شن حملة مفاجأة علي شاطئ النخيل للوقوف على حقيقة الشكاوى من الجمهور وتقارير مراقبي الإدارة بالقطاع وإدارة شواطئ العجمي.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه جرى توقيع غرامة مالية كبيرة علي المستأجر، بعد التأكد من صحة شكاوى المواطنين وتقارير مراقبي القطاع وإدارة شواطيء العجمي، من وجود دفع إكراميات وبطرق مستفزة ودفع رسوم لدورات المياه المجانية، وعدد من المخالفات الأخرى، وجرى ارجاع الأموال التي أخذت بغير حق من العاملين علي الشاطئ.

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رافق رئيس الإدارة المركزية، خلال الحملة مدير عام الإدارة العامة المصايف أسامة علي ومدير عام الإدارة العامة للسياحة محمد طلحة ورئيس قسم المتابعة ومجموعة من مفتشي ومراقبي الإدارة

ويأتي هذا بناء علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار المتابعة وإحكام السيطرة وبعد رصد فريق الإعلام والعلاقات العامة عدة شكاوى من فرض الإكراميات ورسوم علي دورات المياه فى شاطئ النخيل.

واكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الارقام التالية:

أرقام شكاوى القطاع الشرقى:

📞01270746490

📞01289252668

📞01119555946

📞01501297888

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي:

📞01220030103

📞01010453583

📞01225267276

📞01203986324

📞01225709553

ارقام شكاوى شاطئ النخيل:

📞01220030103

📞01203986324

📞01277631661

📞01226325968

او عن طريق الموقع الرسمى للإدارة

www.catr.gov.eg