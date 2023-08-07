الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

شوقا عضو فرقة BTS يلحق بزملائه ويؤدي الخدمة العسكرية في الجيش الكوري

شوقا من BTS، فيتو
شوقا من BTS، فيتو

BTS، انضم رسميا عضو فرقة الغناء الكورية الشهيرة، للجيش الكوري الجنوبي، لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في البلاد، ليلحق بزملائه في الفرقة، الذين سبقوا وانضموا للجيش.

ألبوم شوقا الفردي الجديد

وأصدر المغني الكوري الجنوبي، شوقا من فرقةBTS، مؤخرا أول ألبوم غنائي فردي خاص به، تحت عنوان 'D-DAY'.

وتميز ألبوم شوقا الجديد، بالجرأة والقوة، حيث هاجم في أحد اغاني الألبوم الرأسمالية ومدمني اليوتيوب، قائلا: "أصبحنا عبيدا للرأسمالية، عبيدا للأموال، عبيدا للكراهية والعنصرية، عبيدا ليوتيوب، عبيدا للأنانية والجشع".

Advertisements

ويُمثل هذا الالبوم الفصل الخِتامي لثلاثية شوقا التي بدأها تحت لقب “Agust D” بميكستايبين سابقين، بعنوان”Agust D” و”D-2″، كما يتعمق هذا الالبوم في الرحلة الشخصية لشوقا،  ويُقدم صورةً عميقة عن حياتهِ كفنان.

فرقة BTS وأداء الخدمة العسكرية

وكان جميع أعضاء فرقة الكي- بوب الكورية الجنوبية "BTS"، قرروا أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بدءا بعضوها الأكبر سنا "جين". 

وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق، أن الأعضاء الآخرين سيؤدون واجبهم العسكري بدورهم، وفقا لخطط كل منهم، وكان تم تأجيل تجنيد جين، المولود في عام 1992، حتى نهاية هذا العام، بموجب قانون الخدمة العسكرية المعدل لعام 2020. 

التجنيد في دولة كوريا الشمالية

يشار إلى أن دولة كوريا الجنوبية، يُطلب فيها من جميع الرجال الاصحاء أداء الخدمة العسكرية في الجيش لمدة عامين تقريبا،  في حين أن القانون الحالي يسمح للرياضيين الحائزين على جوائز عالمية، والموسيقيين الكلاسيكيين الذين يوصي بهم وزير الثقافة والرياضة والسياحة، بالقيام بخدمة بديلة في مجالات تخصصهم، بدلا من أداء الخدمة العسكرية، فيما لا تزال مشاريع القوانين التي ستشمل فناني "الكي-بوب" المشهورين عالقة في الجمعية الوطنية الكورية (البرلمان)، وسط النقاش المستمر حول ما إذا كان يجب إعفاء مشاهير "الكي-بوب" من الخدمة العسكرية تقديرا لمساهمتهم في تحسين صورة البلاد في العالم أم لا.

فرقة BTS واتفاقات مع Disney

في سياق متصل أعلنت BTS وDisney عن شراكة ستجلب 5 عنوانين عن الفرقة إلى منصة ديزني بلس، من بينها عرض تم تسجيله في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وفيلم وثائقي من وراء الكواليس للفرقة، من المتوقع أن تظهر العناوين لأول مرة في عام 2023.

انفصال فرقة BTS الكورية

ونفت فرقة BTS جميع الأخبار التي تفيد بانفصال أعضائها، موضحين رغبتهم في أخذ استراحة فقط من أعمال الفرقة الكورية الأشهر حول العالم، وأن أعضاء الفرقة سيعملون على مشاريع مشتركة، لكنهم سيركزون على المشاريع الفردية أكثر، ومن المقرر أن يصدر كل فرد في الفرقة ألبوم غنائي منفرد، حيث أعلن المغني جيهوب من BTS أنه سيصدر ألبومه الفردي الأول الشهر القادم، ليكون أول عضو في الفرقة يصدر عمل فردي.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شوقا BTS فرقة bts BTS والجيش BTS التجنيد اغاني BTS

مواد متعلقة

التحقيق مع ممرضة أعطت لقاحا لـ عضو BTS بدون تصريح

شوقا من BTS يصدر أول ألبوم فردي "D-DAY"

الأكثر قراءة

ساويرس عن أبوتريكة: ليس إرهابيًا وأنا معارض لكلامه وأفكاره

توفيق عكاشة: مصر تشهد أيامًا حاسمة لمستقبلها من الآن حتى انتخابات الرئاسة

ننشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد

أولياء أمور طلاب جامعة كوفنتري ينظمون وقفة اعتراضا على زيادة الرسوم الدراسية (فيديو)

أنا ولد مش بنت واسمي عبد الرحمن.. مأساة الطفلة داليا تثير الأحزان.. آثار التعذيب على جسدها.. وسائق النهضة ينقذها من الشارع

الزمالك يتفق مع أحمد فتوح على تجديد تعاقده

عاجل.. لأصحاب الفخامة (6)

5 مشاهد ترصد علاقة الرئيس السيسي بالدكتور أحمد عمر هاشم

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

لصوص ولكن أغبياء، الشرطة الأمريكية تعتقل أكبر عصابة لسرقة السيارات

النور بيقطع عندك كام مرة؟ ردود صادمة وإجابات ساخرة (فيديو)

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

استقرار أسعار الدواجن والبيض وارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة محمد صلاح.. مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فيها اسم الله الأعظم، 5 أسرار لا تعرفها عن آية الكرسي

تفسير حلم الخصام فى المنام وعلاقته بعدم القدرة على التخلص من الذنوب والمعاصي

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية