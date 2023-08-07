البنك الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد بحضور أيمن أشرف (صور)

واصل الفريق الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته استعدادا لبداية الموسم الجديد من البطولات المحلية ودعم الفريق بصفقات جديدة وحافظ على بقاء المدير الفني اليوناني بابا فاسيليو مدرب غزل المحلة السابق.

وتواجد في المران صفقات الفريق الجديدة على رأسهم أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق وكذلك محمد جريندو لاعب المصري ومعاذ الحناوي لاعب غزل المحلة السابق.

وشهد المران تدريبات بدنية بخطة موضوعة من جانب المدير الفني استعدادا لابتداء الموسم الجديد.

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وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع حسن شاهين حارس مرمى المقاولون ومنتخب مصر الأوليمبي السابق لمدة ٣ مواسم فى صفقة انتقال حر.

جريندو ينضم لصفوف البنك الأهلي

وأشار بيان البنك الأهلي، إلى أن لاعب وسط النادى المصري البورسعيدي السابق، وقع على عقود انضمامه للفريق لمدة ثلاثة مواسم فى صفقة انتقال حر.

وتعتبر صفقة "جريندو" هي الرابعة لفريق البنك الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

واستطاع البنك الأهلي حسم التعاقد مع كل من أيمن أشرف من الأهلي وأحمد مدبولي من الإسماعيلي وسيرجي أكا من المصري البورسعيدي.

وعلى جانب آخر، كشف مصدر مسؤول في رابطة الأندية المحترفة، أن هناك نظاما جديدا ستعلن عنه الرابطة خلال الأيام القادمة، بشأن صرف بدلات حكام الدوري الممتاز بالموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن رابطة الأندية تتجه لأن تحل محل اتحاد الكرة في استلام بدلات الحكام من الأندية، على أن تقوم الرابطة بصرف بدلات الحكام بشكل فوري بعد انتهاء مباريات الدوري في الموسم الجديد، على أن يتم الصرف من خلال مراقب المباراة أو مراقب الحكام.

تصريحات أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي

كشف أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي المنتقل حديثا إلى نادي البنك الأهلي، أنه حزين بسبب عدم حصوله على فرصة مع السويسري مارسيل كولر.

وقال أيمن أشرف: "أشعر بالضيق بسبب عدم حصولي على فرصة مع كولر، ولكنها رؤية فنية تحترم ووقت رحيلي صافحته وتمنيت له التوفيق وهو أيضا، والأمر حدث بكل احترام".

وأكد أيمن أشرف أنه لم يحضر فترة الإعداد مطلع الموسم مع الأهلي بسبب تواجده مع المنتخب، بالإضافة إلى شعوره بإصابة قوية استدعت سفره إلى ألمانيا.