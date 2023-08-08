اصطياد المتلاعبين بالبورصة وأزمة طاقة عربية، أسباب التجديد لرئيس الهيئة للرقابة المالية
جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من أمس، حيث كان قد تم تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 7 -8-2022 وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 353 لسنة 2022.
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ومن جانبه قال نبيل فرج خبير أسواق المال لـ “فيتو”: التجديد للدكتور محمد فريد هو تجديد للثقة لما جاء من عزم وتطور واضح فى دور الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلى دور الهيئة المحوري فى الرقابة على سوق المال المصري والبورصة المصرية بلا شك.
وأضاف أن الهيئة كان لها دور واضح وقوى وقت التلاعب الذى تم في سهم طاقة عربية ولم تتخاذل أو تغض البصر عن تلك التلاعبات التي حدث بلا شك نتيجه أخطاء من ادارة الطرح ومن شركات السمسرة كذلك، لكن كان للهيئة دور حازم وواضح وقتها وهو الأمر الذي يحسب لليئة العامة للرقابة المالية بلا شك.
الجدير بالذكر يشغل الدكتور محمد فريد عضوية المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما يشغل الدكتور فريد منصب رئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، كما يشغل الدكتور محمد فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC (أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء)، رئيس مجموعة عمل تعزيز الممارسات الجيدة Promoting Good Practices Working Group المنبثقة من لجنة التمويل المستدام Sustainable Finance Taskforce وعضوية لجنة التمويل والمراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة.
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