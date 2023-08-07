امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

نجت امرأة إندونيسية، بأعجوبة من بين فكي تمساح، والذي ظلت في قبضته لمدة ساعة ونصف، تصارعه بكل ما أوتيت من قوة وفي لحظة ما بدأ اليأس يتسرب إليها كتب لها النجاة.





وذكرت وسائل إعلام محلية أن المرأة تدعى فالميرا دي جيسوس والتي تبلغ من العمر 38 عامًا، تعمل في إحدى مزارع النخيل في مقاطعة كاليمانتان الغربية في إندونيسيا.



وأثناء قيامها بملء الماء من جدول صغير مغطى بطبقة من الأعشاب تفاجأت بتمساح يهاجمها ويمسك بساقها ليسحبها إلى المياه من أجل افتراسها.



وأخذت المزارعة في الصراخ طلبًا للمساعدة وظلت تقاوم التمساح لفترة كبيرة حتى وصل زملاؤها في المزرعة لمساعدتها.



وظهر رأس المرأة فوق الماء بينما تحاول الإمساك بعمود من الخشب مده إليها أحد زملائها في العمل، في حين حاول البقية إبعاد التمساح عنها.



وبعد بضعة أيام من تلك الحادثة المخيفة قالت فالميرا من على سريرها في المستشفى: "الوضع الذي أمسكني فيه التمساح كان يؤلمني جدا، وكانت قواي قد بدأت بالانهيار، واعتقدت أني ميتة لا محالة لأنه كان يسحبني بقوة إلى أسفل المياه".



وأوضح شهود عيان أن التمساح قد أمسك بفالميرا لمدة ساعة ونصف الساعة، وحاول مرارا جرها إلى أسفل المياه، ولكن لحسن الحظ، لم يكن الجدول عميقا بما يكفي.



وفي النهاية، قرر التمساح التخلي عن فريسته.



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