الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

إمرأة تنجو من بين
إمرأة تنجو من بين فكي تمساح، فيتو

نجت امرأة إندونيسية، بأعجوبة من بين فكي تمساح، والذي ظلت في قبضته لمدة ساعة ونصف، تصارعه بكل ما أوتيت من قوة وفي لحظة ما بدأ اليأس يتسرب إليها كتب لها النجاة.


وذكرت وسائل إعلام محلية أن  المرأة تدعى فالميرا دي جيسوس والتي تبلغ من العمر 38 عامًا، تعمل في إحدى مزارع النخيل في مقاطعة كاليمانتان الغربية في إندونيسيا.

وأثناء قيامها بملء الماء من جدول صغير  مغطى بطبقة من الأعشاب تفاجأت بتمساح يهاجمها ويمسك بساقها ليسحبها إلى المياه من أجل افتراسها.

وأخذت المزارعة في الصراخ طلبًا للمساعدة وظلت تقاوم التمساح لفترة كبيرة حتى وصل زملاؤها في المزرعة لمساعدتها.

وظهر رأس المرأة فوق الماء بينما تحاول الإمساك بعمود من الخشب مده إليها أحد زملائها في العمل، في حين حاول البقية إبعاد التمساح عنها.

وبعد بضعة أيام من تلك الحادثة المخيفة قالت فالميرا من على سريرها في المستشفى: "الوضع الذي أمسكني فيه التمساح كان يؤلمني جدا، وكانت قواي قد بدأت بالانهيار، واعتقدت أني ميتة لا محالة لأنه كان يسحبني بقوة إلى أسفل المياه".

وأوضح شهود عيان أن التمساح قد أمسك بفالميرا لمدة ساعة ونصف الساعة، وحاول مرارا جرها إلى أسفل المياه، ولكن لحسن الحظ، لم يكن الجدول عميقا بما يكفي.

وفي النهاية، قرر التمساح التخلي عن فريسته.
 

Advertisements

txt

مأساة في كوستاريكا، تمساح يقتل لاعب كرة قدم

txt

بمعجزة، عامل يفلت من بين فكي تمساح (فيديو)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تمساح تمساح يهاجم إمرأة أئمة إندونيسيا فكي تمساح

مواد متعلقة

مأساة في كوستاريكا، تمساح يقتل لاعب كرة قدم

بمعجزة، عامل يفلت من بين فكي تمساح (فيديو)

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يصل اتحاد الكرة لهذا السبب

شيك التعاون ينقذ الزمالك، مرتضى منصور ينهي أزمة القيد للقائمة الأولى مع اتحاد الكرة

قرار جديد من الفيفا بشأن غرامة كهربا لصالح الزمالك

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بمد تسديد غرامة الزمالك

هبوط مفاجئ لسعر الذهب بمنتصف التعاملات، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية مباشر

فيفا يخطر اتحاد الكرة بمد عقوبة كهربا 30 يوما

توفيق عكاشة: مصر تشهد أيامًا حاسمة لمستقبلها من الآن حتى انتخابات الرئاسة

القصة الكاملة لإعلان بيع كتب نوال السعداوي عبر فيس بوك، وهذا رد ابنتها

Advertisements

منوعات

المزيد

اعتقال رجل ألماني احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاما

قرية برازيلية تستخدم الإنترنت لأول مرة

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

لصوص ولكن أغبياء، الشرطة الأمريكية تعتقل أكبر عصابة لسرقة السيارات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

إضرابات تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي ومخاوف من هجمات خارجية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد المواظبة على قراءة آية الكرسي

أمين الفتوى: يجوز التفضيل بين الأبناء في الميراث في هذه الحالة

فيها اسم الله الأعظم، 5 أسرار لا تعرفها عن آية الكرسي

المزيد
الجريدة الرسمية