الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

قافلة طبية مجانية لسكان الفرافرة بالوادي الجديد

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد، ڤيتو

استقبلت واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، قافلة طبية مجانية في 6 تخصصات طبية لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الاثنين، إنه جرى تنظيم قافلة طبية مجانية بمقر كنيسة "مارمينا" بمدينة الفرافرة على مدار الـ24 ساعة الماضية بالتعاون مع  مؤسسة راعي مصر للتنمية في 6 تخصصات هي  ( رمد - باطنة - جلدية - أطفال - عظام - نساء وتوليد)، كما  تواصل تقديم خدماتها الطبية اليوم  وغدا بقريتي أبو الهول والكفاح.

Advertisements

وأضاف الزملوط، أن القافلة وقعت الكشف الطبي مساء أمس الأحد على ٢٨٨ مواطنًا ووفرت نظارات طبية لـ ٥٤ حالة على مدار فعاليات اليوم الأول من القافلة.

وقال محافظ الوادي الجديد، إن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذى ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

 

محافظ الوادي الجديد يوجّه بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات السلامة بالمتنزهات والمنتجعات الترفيهية   ووجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتشكيل لجنة مرور ومتابعة لتفعيل إجراءات السلامة والأمان داخل المتنزهات والنوادي والمنتجعات السياحية والترفيهية وخاصة التي تضم حمامات سباحة وآبار سياحية وألعاب مائية. 

 وشدد المحافظ على التأكد من أعمال الصيانة الدورية وتوفير مختصين في أعمال الإنقاذ وتوفير وسائل الحماية اللازمة؛ حرصًا على سلامة رواد هذه المنشآت. موجهًا بالإغلاق الفوري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد الكشف وتوزيع العلاج بالمجان بمحافظة الوادي الجديد علاج المرضى غير القادرين قافلة طبية مجانية

مواد متعلقة

تعليم الوادي الجديد، 23 طالبا ومعلما يشاركون تصفيات الجمهورية للمشروع الوطني للقراءة

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد مؤتمر المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة (صور)

نموذج مبان حكومية فى الوادي الجديد يحاكى العاصمة الإدارية

محافظ الوادي الجديد يستقبل أعضاء لجنة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

محافظ الوادي الجديد يتابع تشغيل المرافق في العاصمة الإدارية بالمحافظة (صور)

محافظ الوادي الجديد: اعتماد خرائط المخططات التفصيلية لـ 15 قرية

الأكثر قراءة

ساويرس عن أبوتريكة: ليس إرهابيًا وأنا معارض لكلامه وأفكاره

ننشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد

عاجل.. لأصحاب الفخامة (6)

الزمالك يتفق مع أحمد فتوح على تجديد تعاقده

5 مشاهد ترصد علاقة الرئيس السيسي بالدكتور أحمد عمر هاشم

ترتيب أندية الدوري من الناحية التسويقية، الأهلي في الصدارة، وبلدية المحلة يتذيل القائمة

أولياء أمور طلاب جامعة كوفنتري ينظمون وقفة اعتراضا على زيادة الرسوم الدراسية (فيديو)

أحمد عمر هاشم يجري عملية جراحية ناجحة وهذا موعد خروجه من المستشفى

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

لصوص ولكن أغبياء، الشرطة الأمريكية تعتقل أكبر عصابة لسرقة السيارات

النور بيقطع عندك كام مرة؟ ردود صادمة وإجابات ساخرة (فيديو)

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

استقرار أسعار الدواجن والبيض وارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

آخرها البطة الصفرا.. تقاليع الدعاية للأعمال السينمائية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فيها اسم الله الأعظم، 5 أسرار لا تعرفها عن آية الكرسي

تفسير حلم الخصام فى المنام وعلاقته بعدم القدرة على التخلص من الذنوب والمعاصي

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية