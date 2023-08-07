قافلة طبية مجانية لسكان الفرافرة بالوادي الجديد

استقبلت واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، قافلة طبية مجانية في 6 تخصصات طبية لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الاثنين، إنه جرى تنظيم قافلة طبية مجانية بمقر كنيسة "مارمينا" بمدينة الفرافرة على مدار الـ24 ساعة الماضية بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية في 6 تخصصات هي ( رمد - باطنة - جلدية - أطفال - عظام - نساء وتوليد)، كما تواصل تقديم خدماتها الطبية اليوم وغدا بقريتي أبو الهول والكفاح.

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وأضاف الزملوط، أن القافلة وقعت الكشف الطبي مساء أمس الأحد على ٢٨٨ مواطنًا ووفرت نظارات طبية لـ ٥٤ حالة على مدار فعاليات اليوم الأول من القافلة.

وقال محافظ الوادي الجديد، إن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذى ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

محافظ الوادي الجديد يوجّه بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات السلامة بالمتنزهات والمنتجعات الترفيهية ووجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتشكيل لجنة مرور ومتابعة لتفعيل إجراءات السلامة والأمان داخل المتنزهات والنوادي والمنتجعات السياحية والترفيهية وخاصة التي تضم حمامات سباحة وآبار سياحية وألعاب مائية.

وشدد المحافظ على التأكد من أعمال الصيانة الدورية وتوفير مختصين في أعمال الإنقاذ وتوفير وسائل الحماية اللازمة؛ حرصًا على سلامة رواد هذه المنشآت. موجهًا بالإغلاق الفوري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.