الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في الإسكندرية

مواد غذائية،فيتو
مواد غذائية،فيتو

شنت مديرية تموين الإسكندرية حملات تموينية مكبرة على كافة المصانع والمنشآت العامة  لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين.

يأتي ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية والأسواق حفاظا على صحة المواطنين.

Advertisements

قامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة  حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف الأستاذ إبراهيم مرسال رئيس الرقابة  بحملة تموينية بنطاق الادارة وأسفرت عن ضبط أحد معامل الألبان بمنطقة النهضة لحيازته ملح طعام معبأ فى أجولة بلاستيك مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على الحيازة والملح فى صورة متحجرة داخل مخزن سئ التهوية وتم التحفظ على عدد ١٢٠ شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم باجمالى ٦ أطنان.

كما تم ضبط سيارة محملة بكميات من الأرز الحر مجهول المصدر  بالطريق الصحراوى بالعامرية حيث تبين عدم وجود الفواتير الدالة على الحيازة لدى السائق وقد تم التحفظ على حمولة السيارة وقدرها ٨٠ شيكارة أرز حر زنة الشيكارة الواحدة ٢٥ كجم باجمالى ٢ طن.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

 

 تقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اخبار طقس تموين

مواد متعلقة

السن القانوني للمسئولية الجنائية للطفل وفقًا للقانون

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي

تجديد حبس عاطلين متهمين بقتل عامل في حدائق القبة

الأكثر قراءة

ساويرس عن أبوتريكة: ليس إرهابيًا وأنا معارض لكلامه وأفكاره

ننشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد

عاجل.. لأصحاب الفخامة (6)

الزمالك يتفق مع أحمد فتوح على تجديد تعاقده

5 مشاهد ترصد علاقة الرئيس السيسي بالدكتور أحمد عمر هاشم

ترتيب أندية الدوري من الناحية التسويقية، الأهلي في الصدارة، وبلدية المحلة يتذيل القائمة

أولياء أمور طلاب جامعة كوفنتري ينظمون وقفة اعتراضا على زيادة الرسوم الدراسية (فيديو)

أحمد عمر هاشم يجري عملية جراحية ناجحة وهذا موعد خروجه من المستشفى

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

لصوص ولكن أغبياء، الشرطة الأمريكية تعتقل أكبر عصابة لسرقة السيارات

النور بيقطع عندك كام مرة؟ ردود صادمة وإجابات ساخرة (فيديو)

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

استقرار أسعار الدواجن والبيض وارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

آخرها البطة الصفرا.. تقاليع الدعاية للأعمال السينمائية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فيها اسم الله الأعظم، 5 أسرار لا تعرفها عن آية الكرسي

تفسير حلم الخصام فى المنام وعلاقته بعدم القدرة على التخلص من الذنوب والمعاصي

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية