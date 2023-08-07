ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية حملات تموينية مكبرة على كافة المصانع والمنشآت العامة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين.

يأتي ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية والأسواق حفاظا على صحة المواطنين.

Advertisements

قامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف الأستاذ إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الادارة وأسفرت عن ضبط أحد معامل الألبان بمنطقة النهضة لحيازته ملح طعام معبأ فى أجولة بلاستيك مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على الحيازة والملح فى صورة متحجرة داخل مخزن سئ التهوية وتم التحفظ على عدد ١٢٠ شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم باجمالى ٦ أطنان.

كما تم ضبط سيارة محملة بكميات من الأرز الحر مجهول المصدر بالطريق الصحراوى بالعامرية حيث تبين عدم وجود الفواتير الدالة على الحيازة لدى السائق وقد تم التحفظ على حمولة السيارة وقدرها ٨٠ شيكارة أرز حر زنة الشيكارة الواحدة ٢٥ كجم باجمالى ٢ طن.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.