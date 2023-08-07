الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لجزار متهم بالإتجار في المخدرات بالإسكندرية

محكمه جنايات الإسكندرية،
محكمه جنايات الإسكندرية، فيتو

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، بالمتهم " أ.ع.ع" جزار بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي 50 ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الأبيض، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من، المستشار عبد الرحيم علي مرسي، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى

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وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4590 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه أثر تلقي بلاغا يفيد بقيام المتهم " أ.ع.ع" جزار، بمزاولة نشاط في الإتجار بالمخدرات، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده فأبصرته يسلم أحد عملائه قطعة لمخدر الحشيش، وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي علبة سجائر وفضها تبين أنها تحتوي على 16 قطعة حشيش وعدد 10 أقراص مخدرة لمادة الكلونازبيام وسلاح أبيض سكين ومبلغ مالي وهاتف محمول،وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

 

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