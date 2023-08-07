إزالة 73 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بالمنيا 44 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بالمجالس القروية ( الحسينية وشلقام وصندفا وأبو جرج ) وأحياء المدينة.



وفى مركز المنيا، تم إزالة 12 حالة تعد منها 8 حالات بقرى تله والبرجاية ودمشير، إلى جانب إيقاف 4 حالات بناء مخالف بحى غرب مدينة المنيا.

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كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 13 حالة تعد منها حالتا تعد على أرض أملاك دولة بقرية بنى خالد و6 حالات بناء مخالف على أرض زراعية و5 حالات بناء بدون ترخيص بحى شرق المدينة.



وفى مركز أبوقرقاص، تم إزالة 3 حالات تعد بدون ترخيص بقرية بنى موسى، فيما أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شدة خشبية بحى غرب المدينة.

