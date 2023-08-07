الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

11 ألف مواطن يتلقون الخدمات الطبية في 7 قوافل مجانية بالمنيا

محافظة المنيا، فيتو
محافظة المنيا، فيتو

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالقرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حرصًا على الاهتمام بصحة المواطنين.

وأشار الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى المحافظة، خلال شهر يوليو الماضي، شملت قري(قرية نزلة البدرمان وقرية طوخ بمركز ديرمواس، قرية شارونة وقرية قرارة بمركز مغاغة، السلطان حسن وأسمنت بأبو قرقاص، البراجيل بمركز ملوى)، مشيرًا أنه تم توقيع الكشف الطبي على 11 ألف و663 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 869 تحليلا مختلفا و27 حالة موجات صوتية، و34 حالة أشعة سينية و605 حالة كشف مبكر للضغط والسكر وتحويل للمستشفى 266 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 900 مترددا.
 

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