الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

شروط الالتحاق بالدبلوم المهني في المسئولية المجتمعية بكلية الدراسات البيئية بعين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بدء التقدم للتسجيل بالدبلوم المهني المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة والتابع للدراسات العليا للعام الجامعي 2023/2024 بداية من يوم الإثنين الموافق 14/8/2023 وحتى 26/9/2023 بمقر إدارة الدراسات العليا بالكلية.

وقالت د. نهى سمير دنيا عميدة الكلية ن فتح باب التقديم يأتي في ظل الاهتمام الدولي والمحلى بالمسؤولية المجتمعية للشركات وبالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة التابع لجامعة الدول العربية كما أن الدبلوم معتمد من الدراسات العليا بالجامعة والمجلس الأعلى للجامعات

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وأوضحت عميدة الكلية أن مدة الدراسة بالدبلومة تبلغ 28 ساعة معتمدة لمدة عام وبحد أقصى عامين وأن الدراسة ستكون بنظام التعليم المدمج أون لاين وحضوريًا، ويشترط للمتقدم أن يكون حاصل على مؤهل عالي وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

جدير بالذكر أنه سيقوم بالتدريس نخبة مـن الأسـاتذة المتخـصصين بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية وجامعة عين شمس ولفيف من خبراء البيئة والتنمية المستدامة في مصر والعالم.

ويمكن التسجيل من خلال الرابط هنا.

نظام الدراسة:

- مــدة الدراســة ٢٨ ساعة معتمدة لمدة عام وبحد أقصى عامين 
- الدراسة بنظام التعليم المدمج اون لاين وحضوريا 

- يقوم بالتدريس نخبة مـن الأسـاتذة المتخـصصين بقسم بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية وجامعة عين شمس والخبراء البيئة والتنمية المستدامة في مصر والعالم.

شروط الالتحاق:

- الحصـول علي مؤهل عالي دون التقيد بالتخـصص أو التقدير.
- إجتياز المقابلة الشخصية 
متطلبات الالتحاق بالدبلوم  :
- شهادة التخرج او بيان نجاح لخريجى هذا العام 2022/2023 لحين استخراج الشهادة 
- شهادة الميلاد       
- صورة البطاقة الشخصية + اربع صور
- موافقة جهة العمل ان وجد 
- التقديم ببدء من يوم الاثنين ١٤-٨-٢٠٢٣ 
ويتم سداد الرسوم الآتية:
للمصريين
- رسوم فتح الملف ٥٠٠ جنية تسدد مره واحدة
بعد القبول يسدد الآتي:
- رسوم التسجيل للدبلوم ٧٠٠ جنية تسدد مره واحدة
- رسوم  الفصل الدراسي ٣٠٠ جنية تسدد في بداية كل ترم
- رسوم الساعة المعتمدة ٤٠٠ جنية للساعة الواحدة يتم ضربها في عدد الساعات التي يرغب في تسجيلها الطالب في الترم بحد أقصي ١٤ ساعة وحد ادني ٨ ساعات
لغير المصريين
تسدد عند التقديم 
- رسوم فتح الملف ١٠٠ دولار
بعد القبول يسدد التالي
- رسوم التسجيل للدبلوم تسدد مرة واحدة  ٣٠٠ دولار
- رسوم الفصل الدراسي ٢٠٠ دولار
-    رسم الساعة المعتمدة ٧٠ دولار  يتم ضربها في عدد الساعات لكل ترم بحد ادني ٨ ساعات وحد أقصي ١٤ ساعة للترم.

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جامعة عين شمس الاعلى للجامعات الدراسات العليا والبحوث المسؤولية المجتمعية للشركات كلية الدراسات العليا

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