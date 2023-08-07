الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

حملات مكثفة للرش والتطهير من الحشرات الضارة والبعوض بأحياء الإسكندرية

رش والتطهير من الحشرات
رش والتطهير من الحشرات الضارة والبعوض

شنت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة للرش والتطهير للقضاء على البعوض والحشرات فى مختلف دوائر المحافظة. 

 

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات الرش والتطهير، للقضاء على البعوض والحشرات الضارة الناقلة لبعض الأمراض التي تصيب الإنسان.

وفي هذا الصدد قام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة لمكافحة البعوض والحشرات الضارة، للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان شملت عزب البرنس بحري، المنشية البحرية، سركيس، الرحامنة، الهلالية،منشية الأوقاف، اسكوت، شارع مصطفى كامل، مدينة الأطباء.

وشهد حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة رش البعوض والحشرات الطائرة شملت شوارع الرحمة، الخديوي، أبو مندور، الساعة كرموز، عامود السواري، بشاير الخير ١، ٢ بغيط العنب وبشاير الخير ٣، ٥ بالقباري.

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وشن حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملات التطهير لمكافحة الحشرات والقوارض وناقلات العدوى شملت منطقة الوادى وأرض الصعايدة.

وتابعت عزة سعد رئيس حى وسط حملات الرش والتطهير لمكافحة القوارض شملت شوارع الحضرة الجديدة أمام المزلقان، العمدة، الشرقاوي،، السادات،  مساكن ضرغام، مساكن الجمهورية الجديدة بشارع قنال السويس، أمام مزلقان سكة حديد محرم بك أسفل الكوبري، الدريسة أمام شارع نور الهدى والسلام.

وقام حى العجمى برئاسة هدى أبو كليلة حملة رش وتطهير لمكافحة الحشرات الطائرة والقوارض شملت ش البيطاش الرئيسى، ش سعد زغلول، ش مسجد الغفران، طريق إسكندرية مطروح بحرى، منطقة شهر العسل، منطقة بيانكى، ش النقراشى، تقاطع ش ٨ مع ش خطاب منطقة بيانكى، ش الأربعين

بينما نفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملة رش وتطهير لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة شملت قرية بهيج

وواصل حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملات الرش والتطهير للقضاء علي الحشرات الضارة شملت شارع سيدي ياقوت، المسافر خانه، الموزيني، سيدي التمراز،السوق الصغير  

وقام حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملات مكافحة الحشرات وناقلات العدوى شملت شوارع القدس، شارع مسجد نور الحمد، الطريق الدولى، مسجد المدينة المنورة،  الشامى بمتفرعاته،  البحرية، مخزن الأنابيب بمساكن العبور،  مدرسة إسكان العبور، أمام مدرسة منير الجمال، مركز شباب مساكن العبور، خلف الجراج بالرأس السوداء.

 

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