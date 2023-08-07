صحة الوادي الجديد تدعو السيدات للمشاركة بحملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي

وجه الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد الدعوة لكافة سيدات واحات الوادي الجديد، للمشاركة في أعمال حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي، من خلال وحدة الكشف المتنقلة المجهزة بجهاز الماموجراف بمستشفى الخارجة التخصصي، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين ولمدة أسبوع تنتهي الأحد المقبل.

وأعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد في تصريح خاص لـ «ڤيتو»، اليوم الإثنين، استمرار أعمال حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي، من خلال وحدة الكشف المتنقلة المجهزة بجهاز الماموجراف بمستشفى الخارجة التخصصي، وذلك إعتبارًا من اليوم الإثنين ولمدة أسبوع تنتهي الأحد المقبل، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصحة المرأة.

وذكر وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريحه لجريدة «ڤيتو»، استمرار حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي بمستشفى الخارجة التخصصي، من خلال وحدة الكشف المتنقلة المجهزة بجهاز الماموجرافي، اعتبارًا من اليوم الإثنين 7 أغسطس حتى الأحد 13 أغسطس والتي كانت قد بدأت أعمالها السبت 29 يوليو حتى الأحد 6 أغسطس 2023، وذلك بعد زيارة اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

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محافظ الوادي الجديد يستقبل أعضاء لجنة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، التقى أمس الأحد، أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة برئاسة الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام رئيس اللجنة، والتي تزور المحافظة لدعم جهود تنفيذ "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية" على أرض المحافظة ولقاء القائمين على عمل المبادرة

واستعرض المحافظ الموقف الحالي لتنفيذ المبادرة داخل مراكز وقرى المحافظة، مُشيدًا بالإقبال الذي تحظى به. كما بحث مع أعضاء اللجنة ما يتطلبه عمل المبادرة من إمكانات مادية وبشرية لدعم أعمالها والتوسع فيها؛ مُوجهًا بتذليل العقبات وتيسير عمل القائمين عليها، وتكثيف حملات التوعية بالمبادرة؛ للوصول لكافّة السيدات المستهدفات بالحملة حرصًا على سلامتهن وصحتهن.

تأتي الزيارة في إطار أعمال المبادرة الرئاسية (١٠٠ مليون صحة)، وحرصًا على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد المؤتمر المنعقد بحضور اللجنة العلمية لمبادرة صحة المرأة

وتحت مظلة المبادرة الرئاسية(١٠٠ مليون صحة)، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، شهدت حنان مجدي نائب المحافظ، أمس الأحد، المؤتمر الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة حول (مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية)، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة برئاسة الأستاذ الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام رئيس اللجنة، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشري، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومديري المستشفيات، والرائدات الريفيات، والعاملين بالقطاع الطبي، وممثلي المجلس القومي للمرأة، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تناول اللقاء أهمية هذه المبادرة لتوعية السيدات بضرورة الفحص المبكر لسرطان الثدي للاطمئنان على صحتهن، ومن جانبه أكّد "الغزالي" أن هناك ما يقرب من ٣٠ مليون سيدة على مستوى الجمهورية تم فحصها ومتابعتها ضمن هذه المبادرة، كما قدّم التحية لجميع أفراد الطواقم الطبية والرائدات الريفيات على الجهد المبذول من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

وتوجّهت "مجدي" بالشكر لأعضاء اللجنة للحرص على زيارة المحافظة دعمًا للمبادرة، مُعربةً عن خالص تقديرها للقيادة السياسية ولوزارة الصحة على الدعم المتواصل لتقديم خدمة طبية لائقة لكل مواطن، كما أشادت بالجهود المبذولة من اللجنة على أرض الواقع، لافتةً إلى الطفرة الحقيقية التي حدثت في القطاع الطبي بالمحافظة على مدار السنوات الأخيرة، والتي ضمنت مستوى أفضل من الخدمة الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.

وفي ختام كلمتها دعت مجدي كل سيدة للاستفادة من المبادرات الطبية التي تقدمها الدولة المصرية، لافتةً أنها تثق دومًا في وعي المرأة الواحاتية.

مبادرة دعم صحة المرأة المصرية

تهدف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أورام الثدي بجميع محافظات الجمهورية مجانًا، وتستهدف العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات، ويبلغ إجمالي تكلفة المبادرة ٢٧٨ مليون جنيه.

وأهابت محافظة الوادي الجديد، ومديرية الصحة والسكان بالمحافظة بالسيدات المبادرة بالكشف والإطمئنان؛ حفاظًا على صحتهن.