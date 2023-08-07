الإثنين 07 أغسطس 2023
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اقتصاد

مواصفات جهاز إل جي tiH PuriCare 360 بتقنية الذكاء الاصطناعي بعد إطلاقه رسميا

الجهازالجديد،فيتو
الجهازالجديد،فيتو

أطلقت  إل جي رسميا جهاز tiH PuriCare 360، والذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي على  تنقية الهواء من خلال نظام فلتر متعدد الطبقات ونقدم خلال السطور التالية مواصفات جهاز إل جي الجديد. 

مواصفات جهاز إل جي

يتسم جهاز  إل جي PuriCare 360 بتقنيات فعالة لتحسين جودة الهواء الداخلي من خلال امتصاص الملوثات من جميع الاتجاهات، عبر تصميمه الدائري المميز بزاوية 360 درجة، ليمنح هواء نظيف في جميع الزوايا  كما أن تصميم الطراز الجديد يتميز بالحجم الصغير. 

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كما يأتى الجهاز  بنظام الفلتر متعدد الطبقات ويقضي على البكتيريا والفيروسات والمواد المسببة للحساسية والغازات الضارة بالأماكن المغلقة. ويتضمن نظام الفلتر 13H HEPA الذي يحجز 99.999 في المائة من جزيئات الغبار فائقة الدقة (بحجم يصل الى 0.01 ميكرومتر)، بالإضافة إلى Plasmaster  Ionizer++، الذي يقوم بإطلاق الأيونات والتي تساعد على تقليل وجود الفيروسات والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية في الهواء. 

كما يعمل نظام الفلتر متعدد الطبقات على إزالة الروائح الكريهة والضباب الدخاني والمواد الكيميائية المحمولة في الهواء داخل الأماكن المغلقة.

تطبيق الذكاء الاصطناعي

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كما أن  جهاز  إل جي يمكن التحكم فيه ومراقبته بسهولة من أي مكان عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي إل جي ThinQ للهواتف الذكية، والذي يتيح للمستخدمين أيضًا مراقبة جودة الهواء الداخلي على لوحة LED ذكية تعرض أربعة إضاءات تمثل مستوى الملوثات والروائح المحمولة بالجو، حيث يقوم الجهاز بالكشف عنها بواسطة مستشعر جودة الهواء الدقيق.

قال ليو جاي تشول، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء إن  الجهاز يوفر هواءً نظيفًا  لجعل البيئة المعيشية أكثر أمانًا فى حين قال صرح بيلي كيم، المدير العام  إل جي مصر إن أجهزة تنقية الهواء تعكس  التزامهم  تجاه تزويد العملاء، بالمنتجات  التي تهدف إلى تحسين حياتهم. 

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إل جي واصفات جهاز إل جي مواصفات جهاز إل جي الجديد لذكاء الاصطناعي الاصطناعي الذكاء

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