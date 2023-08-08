الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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اقتصاد

طارق عامر: البورصة في اتجاه صاعد ونتخطى مستوى الـ 17600 هذا الأسبوع

طارق عامر خبير أسواق
طارق عامر خبير أسواق المال، فيتو

جاءت حركة التعاملات أمس الإثنين ثاني تعاملات هذا الأسبوع بشيء من الإيجابية وكما هو متوقع من خبراء ومحللي سوق المال لن تتأثر البورصة المصرية بقرارات المركزي، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الإثنين، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% عند مستوى 17998 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 21605 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% عند مستوى 3566 نقاط، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% عند مستوى 5274 نقطة. 

 

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اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الاثنين 7-8-2023 

 

البورصة المصرية، فيتو 

 

ومن جانبه قال طارق عامر خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: مؤشرات البورصة المصرية فى اتجاه صاعد وسنتخطى مستوى الـ 17600 هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن المؤشرات فى اتجاه وسلوك إيجابي على مدار ما يقارب الثلاثة أشهر رغم التحديات والعقبات وقرارات الفيدرالي والمركزي المصري واستمرار رفع أسعار الفائدة.

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الاثنين 7-8-2023

 

تحليل المؤشر الرئيسي  EGX 30

 أغلق المؤشر بالجلسة السابقة على وتيرة حيادية حيث تداول المؤشر داخل نطاق ضيق أعلى مستوى الدعم الذي يكمن عند 17300 والذي يمثل مستوى إيقاف الخسائر، حيث كسر هذا المستوى لأسفل وسوف يؤهل الضغوطات البيعية بوتيرة أكثر حدة وهو الذي سيؤهل المؤشر على الانخفاض ومن ثم استهداف مستويات منخفضة أكثر بكثير من 17110 - 16560 نقطة.

 

مستويات الدعم والمقاومة، فيتو 

 

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 أغلق المؤشر بالجلسة السابقة على وتيرة إيجابية مرتفعا بفارق 20 نقطة بنسبة 0.58 % حيث شهد المؤشر ارتدادا طفيفا ليغلق أدنى مستوى المقاومة الثانوي الذي يكمن عند 3545 وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه المؤكد حيث يعيد النظرة الإيجابية من جديد للمؤشر.

نموذح المثلث التحليل الفنى، فيتو 
 

سعر جرام الذهب مساء الأحد بالأسواق 6-8-2023، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الاثنين 7-8-2023

 

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