الإثنين 07 أغسطس 2023
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الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

الشركة صاحبة الغواصة
الشركة صاحبة الغواصة تيتان تعلن عن رحلة خطيرة للزهرة، فيتو

الغواصة تيتان، أثار إعلان الشركة المالكة للغواصة تيتان الغارقة،عن التخطيط للقيام برحلة أخرى لكوكب الزهرة، أثار حالة من القلق والسخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

رحلة جديدة للشركة صاحبة الغواصة تيتان

إعلان الشركة صاحبة الغواصة تيتان للرحلة إلى كوكب الزهرة، الكوكب الذي تصل درجة حرارته 464 درجة مئوية، تسبب في حالة من الذعر، وخاصة أن الشركة تسببت في مصرع 5 أشخاص برحلتها التي أطلقتها منذ ما يقرب من شهر لأعماق المحيط.

علق إياد الحمود على إعلان الشركة صاحبة غواصة تيتان الغارقة فقال: "شركة "أوشن جيت" التي صنعت غواصة تايتان ومات فيها 5 مليونيرات في قاع البحر قبل شهرين يخططون على مشروع جديد بإرسال 1000 شخص لكوكب الزهرة للعيش هناك، لم ينشروا طريقة التقديم ولكن يُعتقد أن العديد سيتقدمون للسفر إلى كوكب الزُهرة رغم المخاوف من وقوع كارثة. هل ستقدم طلب للذهاب معهم؟"

أما ماجد فرد قائلًا: "جربوا كيف ينكمش الجسم والآن يجربون كيف يتمدد"

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مشروع فضائي جديد لشركة أوشن جيت

 وقال عبد الله لاين لاف: "المشروع المعلن: السفر نحو الفضاء المشروع السري: خطة إنهاء البشرية".

أما هدى بنت عبد الله فقالت: "بيغرقوا في حمض الكبريتيك المركز.."

أوشن جيت تعلن عن رحلة خطيرة لكوكب الزهرة، فيتو

وعبر محمد الحربي عن مخاوفه فقال: "المفروض يغيرون اسمها من أوشن غيت "بوابة المحيط" إلى ديث غيت "بوابة الموت" اصلا الأرض هي التي جعلها الله مناسبة لنا لنعيش فيها، لماذا نذهب للغربلة والمشقة والحياة الضيقة."

وردت الدكتورة وفاء الراشد قائلة: "اللى يروح ذنبه على جنبه"

وقال فهد حمداني: "أين ذهب المريخ إذا ولما أختاروا الزهره اللي يعتبر أسخن كواكب المجموعه الشمسيه واللي يتميز بغلاف جوي كثيف جدا مما يجعل سطحه عالى الحرارة بسبب الاحتباس أكثر من كوكب عطارد اللي هو أقرب الكواكب إلى الشمس"

مخاوف من الرحلة وحرارة كوكب الزهرة 464 درجة

أما عادل النعمة فوصف خطورة الرحلة قائلًا: "الزهره!!! كوكب الجحيم حتى المركبات لا تتحمل الأجواء هناك !!  فهو شديد الحرارة حيث يبلغ متوسط درجة حرارته حوالي 867 درجة فهرنهايت (464 درجة مئوية) وهي درجة حرارة كافية لإذابة الرَّصاص".
وقالت نواف: "يبون الناس تنسى حادثة الغواصة".

انفجار غواصة تيتان، فيتو

وعلق متعب فقال: "طريقة قتل بأسلوب جديد وكمية أكبر"


أما خالد الريسي فسخر قائلًا: "جربوا الموت في عمق المحيط الانتقال للڤل أعلى الموت في الفضاء."

إرسال 1000 شخص في رحلة لكوكب الزهرة

جدير بالذكر أنه بعد الحادث المأساوي، الذي أودى بحياة 5 أشخاص من المليارديرات على متن الغواصة "تيتان"، أعلنت الشركة صاحبة رحلة السفينة شركة "أوشن غيت" عن خطتها الجديدة بإرسال 1000 شخص في رحلة لسحب حمض الكبريتيك، في كوكب الزهرة، وذلك مع عام 2050.

ركاب الغواصة تيتان الغارقة، فيتو

وأعلن عن الرحلة المقبلة، صاحب شركة "أوشن جيت"، جويليرمو سوهنلاين، برغم أن كوكب الزهرة يعتبر واحدًا من الكواكب الأشد حرارة، لكن صاحب شركة "أوشن جيت" يرغب في تشكيل مستوطنة في جو الكوكب.

وأعلن سوهنلاين عن إطلاقه مؤسسة (humans2Venu)، وعبر عن أمله في قيام الشركة بهذه الرحلة للفضاء، بعد كارثة غواصة "تيتان"، ولا يوجد طريقة بشرية للوصول لكوكب الزهرة، مؤكدًا أن الطريقة الوحيدة لتجربة الحياة على كوكب الزهرة، من خلال إقامة مستوطنة في جو الزهرة، الذي يوصف بـ"الخطير".

مؤسس الغواصة تيتان يكشف عن مخطط لفتح مساكن قرب كوكب الزهرة

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