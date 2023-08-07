الإثنين 07 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 1.5 مليون قطعة صاروخ ألعاب نارية و6 لصوص وسيدة لارتكاب جرائم السرقات بالقاهرة

الالعاب النارية المضبوطة
الالعاب النارية المضبوطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 1.5 مليون قطعة صاروخ ألعاب نارية داخل مخزن فى منشأة ناصر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية متخذًا من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مسرحًا لتخزين الألعاب النارية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن، وعُثر بداخل المخزن على  35 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 1.5 مليون قطعة صاروخ مختلفة الأحجام وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مكافحة جرائم السرقات

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية)، حال استقلالهم مركبة تروسيكل" وسيرهم عكس الإتجاه وبحوزتهم (6 هواتف محمولة)، وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" وأن المضبوطات من وقائع سرقة بذات الأسلوب.

و ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لايتناسب وقيمتها الحقيقية.. وبمناقشتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومها الكائن بدئرة قسم شرطة قصر النيل بأسلوب "المغافلة" حال عملها لديه كخادمة.

وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المعادى.. وبحوزته (السيارة المستولى عليها – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار. 


وضبط (أحد الأشخاص) حال سيره بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبحوزته (حقيبة بداخلها بعض المشغولات الفضية وزنت 2 كيلو جرام مجهولين المصدر).. وبمناقشته اعترف بسرقتهم من داخل فاترينة بيع مشغولات فضية بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج". 
 

و ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بمغافلة (سائق سيارة ربع نقل) والاستيلاء على السيارة قيادته عقب نزوله منها بدائرة قسم شرطة المرج ولاذ بالفرار،  وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلًا قيام المجنى عليه بترك مفتاح السيارة بداخلها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 

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الاتجار بالألعاب النارية الأجهزة الأمنية بالقاهرة قسم شرطة منشأة ناصر قسم شرطة الجمالية مديرية أمن القاهرة

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