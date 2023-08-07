وزارة العمل: ندوة لتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ببورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة تثقيفية بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حول قضايا عمل المرأة وتمكينها اقتصاديًا وذلك فى إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ورؤية مصر 2030، وفى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية تفعيل الدور التوعوي الذي تقوم به المديريات داخل منشآت القطاع الخاص داخل المحافظات أحكام قانون العمل والمساواة بين الجنسين وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال من أجل زيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن.

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رؤية مصر 2030

وأفاد عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، في تقريره الذي تلقته الوزارة أنه ألقى كلمة في افتتاح الندوة أكد خلالها أن الواجـب والمسئولية الوطنية تحتم علينا العمل على تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها القانونية وتوعيتها بكافة الحقوق والواجبات مما يعزز مبادئ تكافؤ الفرص، ويأتي ذلك ضمن تنفيذ رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل ويضمن الحقوق والفرص المتساوية للجميع من أجل تحقيق أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وأن التقدم الاقتصادي يتحقق عند ضمان مشاركة فعالة للمرأة كشريك أساسي في التنمية كما استعرض جميع الخدمات التي تقدمها مديرية العمل لمواطنيها بورسعيد..

المساواة بين الجنسين

وأضاف مدير المديرية أنه تم خلال فعاليات الندوة تقديم محاضرة عن قضايا المرأة مع التعريف بأهداف وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة قدمتها لمياء محمود مديرة إدارة الرعاية.

قانون الطفل

كما تم عمل ورشة عمل للحضور للتوعية بكافة الحقوق والواجبات طبقا لقانون العمل وقانون الطفل والقرارات الوزارية 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، والقرار 44 لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلًا..كما قدمت سميرة فوزي مديرة إدارة التوعية والإعلام بالجمعية شرح للخدمات التمويلية وغير التمويلية التي تقدم من قبل الجمعية للسيدات المعيلات والأكثر احتياجًا وجميع الخدمات التمويلية التي تقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما يساهم في توفير فرص لإقامة مشروع وتوفير الحياة الكريمة وتساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة..

حضر الندوة رشا توفيق، مسؤول وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص، ودعاء حمدي مفتش علاقات العمل بمكتب بورسعيد.