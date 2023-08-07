الإثنين 07 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

مرض ابن محمد ثروت، كل ما تريد معرفته عن متلازمة ميلر فيشر وأهم أعراضها

المخرج أحمد ثروت،
المخرج أحمد ثروت، فيتو

مرض ابن محمد ثروت، تصدر مرض ابن الفنان محمد ثروت الترند من جديد خلال الساعات الماضية بعد تعليق المخرج أحمد ثروت علي احد المتابعين علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك الذي هاجم مرض المخرج أحمد ثروت وأثار تعليق المتابع غضب رواد السوشيال ميديا مؤكدين أنه لا يجوز التنمر على مرض أي إنسان.

وكان ابن الفنان محمد ثروت أصيب بمرض مناعي نادر في فبراير الماضي يسمى "متلازمة ميلر فيشر" تسبب في توقفه عن الحركة والمشي واستخدام كرسي متحرك، خضع بعدها لفترات طويلة للعلاج استمرت 6 شهور في ألمانيا  وظهر بعدها وهو يحاول الحركة والمشي. 

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مرض أحمد ثروت

وترصد فيتو أبرز المعلومات متلازمة ميلر فيشر وأهم أعراضها بحسب موقع Cleveland Clinic

 ما هي متلازمة ميلر فيشر؟

وتعد متلازمة ميلر فيشر اضطراب نادر يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للأعصاب، ويظهر المرض في الوجه ويمكن أن يسبب مشاكل في حركات العين والوجه ويمكن أن يشفي معظم المصابين به في غضون ستة أشهر بعد تلقي العلاج.

وعن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بمرض متلازمة ميلر فيشر فهي يمكن ان تصيب كل إنسان وتزيد بين كبار السن 

ومتلازمة ميلر فيشر هي نوع من أنواع متلازمة جيلان باريه وتسبب آلام الظهر ومشاكل التنفس وضعف عضلات القدمين والساقين واليدين.

ومتلازمة ميلر فيشر ليست معدية لذا لا يمكن أن تنتقل من إنسان لآخر وهي من الأمراض النادرة التى تصيب حوالي من 1 الى 2 لكل مليون إنسان في جميع أنحاء العالم.

المخرج احمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت

أعراض متلازمة ميلر فيشر

تظهر أعراض متلازمة ميلر فيشر  فجأة وتتطور بعد أيام ويمكن أن تحدث نتيجة الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية. 

وتشمل أهم الأعراض:

  1. اضطراب في التوازن.
  2. عدم القدرة علي المشي
  3. ضعف الرؤية
  4. شلل الوجه وصعوبة تحريك عضلات الوجه
  5. مشاكل في حركات العين.
  6. ضعف عضلات الذراعين والساقين.
  7. صعوبة البلع.

جدير بالذكر أن أحد المتابعين علق على منشور للمخرج أحمد ثروت على صفحته بفيس بوك وكتب له "  أبوك معاه فلوس أهو وبيعالجك كويس ".

ورد المخرج أحمد ثروت عليه قائلا:"  التنظير في المرض أمر مؤلم لصاحب الإختبار ودعا له بعدم تعرضه هو واسرته  للإصابة بهذا المرض مؤكدا أن فلوس الدنيا لاتكفي عند الإصابة بمرض صعب ومؤلم".

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