عُرس ثقافي لـ ابدأ حلمك تزامنًا مع تعامد الشمس بمعبد هيبس بالوادي الجديد (ڤيديو)

مع اقتراب موعد تخرج دفعة "ابدأ حلمك"، لتدريب الشباب على فنون المسرح، بالوادي الجديد، تواصل عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، جولة تدريبات جديدة من المشروع، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لإعداد واكتشاف الممثل الشامل والتدريب على فنون المسرح، من أبناء المحافظة.

وعلى مسرح سينما هيبس واصل الفنان والمايسترو حسام حسنى تدريباته الموسيقية ومراجعة على مجموعة من الأغاني التي تم التدريب عليها ومنها خفيف الروح، الأرض بتتكلم عربي، الأرض لو عطشانة، سيدي يا سيدي، الحلوة لسة صغيرة، سلم سلم، الكوتشينة، حب الوطن.

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التدريبات جاءت بحضور المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، والمخرج حسن رفقي، والمخرج محمد سعد والمشرفين الإقليميين للمشروع بالخارجة.

وأوضح حسن رفقي المدير الإقليمي للمشروع بمحافظة الوادي الجديد، في حديث خاص لـ «ڤيتو»: «حاليا يجري استكمال التدريب في محافظة الوادي الجديد، استعدادا لتخريج دفعة المحافظة تزامنا مع اختيار الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية 2023، ومن المقرر أن يتم تخريج ورشة ابدأ حلمك في الوادي خلال سبتمبر المقبل».

وتابع «رفقي»: «قدمنا مشروع التخرج هذا العام ليتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس على معبد هيبس بالمحافظة، وخلال البحث الميداني والظواهر المسرحية بالمحافظة وجدنا أن المعبد يشهد ظاهرة تعامد الشمس مثل معبد أبي سمبل مرتين في السنة، يوم 4 أبريل في عيد الحصاد، ويوم 6 سبتمبر في عيد بذر القمح، حسب ما كشفته وزارة الآثار عن الظاهرة في السنوات الأخيرة».

وبمسرح قصر ثقافة موط قام المخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي للمشروع بالداخلة بعمل مراجعة علي مربعات ابن عروس ورباعيات صلاح جاهين، والتدريبات الحركية والأداء الاستعراضي.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة المنظمة للمشروع الدكتور هاني كمال المدير التنفيذي.

وتشهد محافظة الوادي الجديد زخمًا ثقافيًا وفنيًا في ضوء إعلانها عاصمة للثقافة المصرية حيث استضافت عدة فعاليات مركزية على مدار الأشهر السبع الماضية، قدمت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، بخلاف برنامج الفعاليات الشهري بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، ومن المقرر أن يقام بها أسبوع ثقافي مكثف في سبتمبر المقبل تزامنا مع تعامد الشمس بمعبد هيبس، ويتم خلال الاحتفال بتخرج دفعة "ابدأ حلمك".

مشروع "ابدأ حلمك" يهدف إلى تدريب شباب الفنانين بالأقاليم وإعداد الممثل الشامل ويمتد المشروع لستة أشهر بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية.

وتبدأ المرحلة الأولى "التأسيس" لاستكشاف قدرات المتدربين وقابلية كل منهم للتطور لإخضاع إمكانياتهم الفردية للعمل الجماعي، بينما تهدف المرحلة الثانية "التطوير" لتهيئة المتدربين على استخدام ما اختبروه من مفاهيم نظرية وتدريبات عملية من أجل صياغة مقاطع مسرحية قصيرة قائمة في معظمها على الارتجال، كما تضم المرحلة الثالثة "التدريب" من خلال العروض الحية وهو ما يسمى بعروض التخرج وتهدف إلى اختبار قدرات المتدربين على استيعاب ما حصلوا عليه في الورشة.

ويهدف المشروع إلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان واحترام الاختلاف في الرأي، كما يسعى لتعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة تنتمي إلى الطبيعة الثقافية للموقع المنفذ به المشروع.

كما يعمل المشروع على تغيير فلسفة العمل بالكيانات المسرحية الموجودة بالمواقع الثقافية، وتحديث أنماط إنتاج يتماشى وطبيعة المجتمع الآن إضافة إلى اكتشاف طاقات شابة جديدة من الموهوبين وتأهيلهم للعمل بالفرق المسرحية التابعة للهيئة بالأقاليم وصولًا إلى رفع كفاءة الفرق المسرحية وتحويل تلك الفرق لفرق دائمة تعمل طوال العام بتقديمهم عروضا مسرحية تتوافق مع خصوصية كل محافظة.