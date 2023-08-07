الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

تفاصيل طرح مزايدة علنية لامتياز الإعلانات بمدينة الأقصر

محافظة الأقصر،فيتو
محافظة الأقصر،فيتو

أعلنت إدارة العقود والمشتريات بديوان محافظة الأقصر، تفاصيل طرح مزايدة علنية للحصول على استغلال حق امتياز الإعلانات بمدينة الأقصر لمدة 3 سنوات، وذلك بجلسة يوم الخميس 17 أغسطس الجارى، حيث يبلغ تأمين دخول المزاد 450 ألف جنيه، وسعر كراسة الشروط 796 جنيها.

وأوضحت المحافظة، أنه تقرر الإعلان عن طرح المزايدة العلنية العامة للحصول على الترخيص باستغلال حق امتياز الإعلانات بمدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات، وتعقد جلسة المزاد يوم الخميس الموافق  17/  8 /2023، وتباع كراسة الشروط بمبلغ 796.86 ج شامل ض. م، كما يبلغ تأمين دخول المزاد مبلغ   450000 جنيه.

 وتباع الكراسات وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية الساعة الثانية عشر ظهرًا، وللتواصل والتفاصيل تليفاكس / 0952281578، حيث تقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط، ويمكن الاطلاع والحصول علي نسخة من كراسة الشروط والمواصفات من، وذلك بناءًا على القانون 182 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية مكملا للإعلان.

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وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، طرح عملية تأجير سوق الخميس بأرمنت الوابورات، وسوق الإثنين بأرمنت الحيط، وذلك لمدة عام ويجدد بحد أقصى ثلاث سنوات، حيث تم تحديد لتلك العملية جلسة يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس الجارى، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا بقاعة الوحدة المحلية بمركز ومدينة أرمنت.

وأوضح مجلس مدينة أرمنت، إنه من المقرر أن تسحب كراسة الشروط والمواصفات نظير دفع مبلغ (299 جنيهًا) من إدارة التعاقدات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، و14% قيمة الضريبة على القيمة المضافة، ويبلغ تأمين دخول المزاد مبلغ 40000 جنيه أربعون ألف جنيه فقط لا غير، وهو عبارة عن تأمين مؤقت لدخول المزاد يزداد إلى 10% من قيمة المزاد عند الرسو في نفس الجلسة كتأمين نهائي، وذلك بناءًا على القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات وكراسة الشروط مكملان لهذا الإعلان.

 

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سوق الخميس سوق الاثنين أرمنت مدينة الأقصر مدينة ارمنت

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