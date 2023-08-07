نقابة المهندسين، "صناعة بناء السفن.. الفرص المهدرة والتحديات المستقبلية"

نقابة المهندسين، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انتهاء دورة السيارات الكهربائية، والتي نظمتها الشعبة الميكانيكية بنقابة المهندسين، أطلقت الشعبة فعالية جديدة حول بناء السفن بحضور المهندس الاستشاري عبدالله دهينة- رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية، والمهندس محمد عبد المجيد- وكيل الشعبة، والمهندس محمد عصر- أمين الشعبة، والمهندس أسامة حسن- أمين مساعد الشعبة، وحاضر فيها الدكتور عصام البكل -عميد مجمع خدمة الصناعة السابق بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، والذي ألقى محاضرة بعنوان "صناعة بناء السفن الفرص المهدرة والتحديات المستقبلية".

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في كلمته الافتتاحية أكد المهندس الاستشاري عبد الله دهينة أن بناء السفن من أقدم الصناعات التي عرفتها البشرية طبقًا لما ورد في القرآن الكريم " واصنع الفلك بأعيننا ووحينا" أي اعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن معك، لافتًا إلى أن صناعة بناء السفن تجمع كل التخصصات الهندسية (المحركات هندسة ميكانيكية، وهيكل السفينة هندسة مدنية، إضافة إلى هندسة الكهرباء وغيرها من علوم الهندسة).

مجال صناعة بناء السفن

وأوضح "دهينة" أن مجال صناعة بناء السفن يعد دعامة استراتيجية في أوقات الحروب والأزمات، کذلك في توفير فرص عمل للکوادر البحرية، وتتمثل مشکلة هذا المجال في أن مصر برغم کونها دولة بحرية عريقة، إلا أن الوضع الراهن لهذه الصناعة لا يتناسب مع ذلك التاريخ العريق، مؤكدا أن هناك عوامل كثيرة لو تحققت لساهمت هذه الصناعة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية المصرية.

ومن جانبه رحب المهندس محمد عبدالمجيد – وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية بالمحاضر وبالحضور، مؤكدا أن شعبة ميكانيكا لديها برنامج تدريبي طموح يلبي طموحات ورغبات جميع مهندسي الشعبة.. وقال " خلال الفترة القادمة ستنظم الشعبة دورات في مختلف مجالات الهندسة الميكانيكية، ومنها مجالات الطاقة ومكافحة الحريق والتبريد والتكييف".

وأضاف: يوم 19 أغسطس الجاري ستبدأ دورة الطاقة المتجددة التي ستستمر حتى مطلع سبتمبر القادم،

وستليها دورات أخرى تتميز بالتنوع وتقديم كل ما هو جديد في مجالات الهندسة الميكانيكية".

تطور صناعة السفن في مصر والعالم

وفي محاضرته تحدث الدكتور عصام البكل عن تطور صناعة السفن في مصر والعالم، مشيرًا إلى أن مصر عرفت صناعة السفن منذ آلاف السنين، وظلت مصر سيدة البحار لعقود طويلة بفضل تطور صناعة السفن بها.

كما تحدث " البكل " عن الفرص المتاحة في استثمار صناعة السفن في مصر والمعوقات التي تعرقل هذه الصناعة، مستعرضًا كافة شركات السفن في مصر منذ عام 1952 حتى الآن، كما تناول كيفية تأهيل شباب المهندسين للعمل في صناعة بناء السفن سواء فيما يتعلق بالجانب التقني أو العمل الميداني في السفن نفسها، أو إدارة منظومة بناء السفن، وإدخال المنظومة التكنولوجية في صناعة السفن من خلال المهندسين.

وأوضح " البكل" أن مصر خلال السنوات الأخيرة اهتمت بشكل كبير بصناعة السفن وتطويرها، مستعينة بالخبرات العالمية وعلى رأسها الخبرات الكورية، مشيرًا إلى أن صناعة بناء السفن مثلت العمود الفقري للاقتصاد الكوري، وأن الترسانة الكورية "هيونداي" هي أكبر ترسانة في العالم وتجد في مصر فرصة استثمارية كبيرة نظرًا لتميزها بالمواني.

وأوضح أن الدولة تبحث إنشاء ترسانة في مثلث رأس الأدبية، كما أن شركة سيناء للمنجنيز تبحث هي الأخرى إنشاء ترسانة في خليج السويس الذي يمر من خلاله 23 ألف سفينة سنويًا تعبر قناة السويس بالإضافة إلى حفارات البترول العملاقة.

وأضاف أن أقل أجر عامل في هذا المجال هو أجر العامل المصري حيث أن متوسط أجر العامل في اليابان 5 ألاف دولار، والصين 1250 دولار بينما في مصر متوسط أجر العامل 300 دولار في حين أن العامل المصري يمكنه تحقيق طفرة وتنافسية في هذا المجال.

وتابع "البكل" أن الدول المتقدمة تهتم بصناعة وخدمات النقل البحرى وتدعمها بكافة أنواع الدعم، لما لها من أهمية قصوى فى تأمين تجارتها الخارجية وتوفير فرص عمل كثيرة ومساهمة فعالة فى الناتج القومي لهذه الدول، إذ وصلت هذه النسبة فى فيتنام إلى 30% وفي الهند إلى 28%.

ولفت إلى أن تلك الصناعة كثيفة الاستخدام للعمالة، وتحتاج إلى خدمات مساعدة كثيرة في المواني والسواحل، وتتركز صناعة بناء السفن في الصين وكوريا واليابان وألمانيا وفيتنام والهند، فيما تتركز قطاع إصلاح السفن في الصين وسنغافورة والخليج العربي وتركيا وبولندا.

وفي نهاية المحاضرة دار نقاش مفتوح وموسع بين المحاضر والمهندسين المشاركين في المحاضرة، حول الفرص الاستثمارية في صناعة بناء السفن، وكيفية دخول المهندسين في المجال التكنولوجي لصناعة السفن.