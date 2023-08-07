الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

تعليم الوادي الجديد، 23 طالبا ومعلما يشاركون تصفيات الجمهورية للمشروع الوطني للقراءة

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، مشاركة 23 معلما وطالبا بتصفيات الجمهورية للمشروع الوطني للقراءة.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أنه جرى تنظيم المسابقة على مستوى 4 فئات بالنسبة للطلاب: 
الفئة الأولى من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي
الفئة الثانية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي 
الفئة الثالثة المرحلة الإعدادية 
الفئة الرابعة المرحلة الثانوية.

ولفت إلى اجتياز مراحل التقييم على مستوى المدارس والإدارات التعليمية الخمس تم اختيار المراكز الأولى على مستوى القطاع، وفقًا للمعايير المعتمدة من  خبراء مؤسسة البحث العلمى بدقة وشفافية وبكل حيادية وإعطاء كل ذى حق حقه.

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وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى مشاركة 3 معلمين الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى  المديرية بمسابقة المعلم المثقف و20 طالبا وطالبة الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة الطالب المثقف

ولفت وكيل التعليم، إلى أن المشروع أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

المشروع الوطنـي للـقـراءة

انطلق المشروع الوطني للقراءة في عامه الأول فى مارس 2020 بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية؛ إذ تتمثل رسالته في إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع، ويسهم المشروع الوطني للقراءة في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة. وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.

 

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المشروع الوطني للقراءة تصفيات المشروع الوطني للقراءة التعليم بالوادى الجديد الوادى الجديد تعليم الوادى الجديد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد

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