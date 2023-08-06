بسبب خلافات على أولوية المرور، عاطلان يطعنان مندوب توصيل بالزاوية الحمراء
لقي مندوب توصيل طلبات مصرعه على أيدي عاطلين بسبب خلافات على أولوية المرور في الزاوية الحمراء وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على المتهمين.
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا بوجود قتيل بأحد شوارع الزاوية الحمراء.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مندوب توصيل مقتولا بطعنة فى الصدر.
وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية بين المجنى عليه وآخر عاطل بسبب خلافات علي أولوية المرور حيث كان العاطل يستقل توك توك، وتطورت المشادة لمشاجرة استعان فيها المتهم بصديقه وطعن المجني عليه بسكين فى صدره مما أسفر عن مصرعه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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