تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروع السكن البديل بالعبور الجديدة

تم تكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء بمدينة العبور الجديدة في إطار رفع كفاءة المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة.

وأكد المهندس أحمد على رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ المقررة لمشروع سكن بديل العشوائيات، والذي يضم ٩٦ عمارة، بإجمالى ٣٣٦٠ وحدة و٩٦ وحدة إدارية و٩٦ محلا تجاريا، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسي ومول تجاري ومركز طبي وحضانة.



كراسة شروط المناقصة العامة

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعر الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية مقر جهاز مدينة العبور نظیر سداد مبلغ (399ج) فقط ثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيهًا.

مظاريف العطاء الفني والمالي

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الى ضرورة تقديم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس جهاز مدينة العبور في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

Advertisements

ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره (120000ج) فقط مائة وعشرون ألف جنيه ويستكمل إلى (5%) خمسة في المائة من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي

تعقد جلسة الاستفسارات يوم (الأحد) الموافق 2023/8/13 الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر جهاز مدينة العبور.

وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم (الأحد) الموافق 2023/8/27 الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر الجهاز.

فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الثالثة أعمال صيانة وتشغيل محطات القوى الكهربائية والخطوط والمحولات.

وسيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، وتخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.



معدلات تنفيذ أعمال تطوير الطرق بالمنطقة الصناعية والأحياء السكنية بالعبور

قام المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بتفقد أعمال التطوير وتجهيز وضبط المناسيب ورفع الكفاءة الجارية بالمنطقة الصناعية (ب&ج) والطريق البطئ وتحويل الطريق الرئيسي من اتجاه واحد إلى اتجاهين، كل اتجاه بعدد 3 حارات، وتجهيزه لاستكمال الطبقة الأسفلتية بداية من شارع اللواء إبراهيم عبد القادر " شارع الجيش " وحتى شارع اللواء علاء الدين عبد اللطيف ليلة " حارة الخدمة الموازية لطريق بلبيس "، يرافقه المهندس حمدي عبد القوي، نائب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية.

وأشار المهندس أحمد رشاد، إلى أنه يتم تنفيذ المشروع لسهولة تنقل ومناورة المعدات الثقيلة وسيارات نقل البضائع في دخولها وخروجها من وإلى المصانع الموجودة بالمنطقة، حيث إنه يعتبر من أحد المحاور الرئيسية الموجودة بالمدينة والذي يربط المدينة بطريق بلبيس.