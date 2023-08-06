الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

إيمان الشريف أول سيدة تترأس المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بالمنيا

الدكتورة إيمان الشريف،
الدكتورة إيمان الشريف، فيتو

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم، قرارًا بتعيين الدكتورة إيمان الشريف، وهي أحد أعضاء هيئة التدريس، كمديرة للمركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، لتكون أول سيدة تشغل هذا المنصب في الجامعة.


والدكتورة إيمان الشريف تتمتع بخبرة واسعة في مجال ريادة الأعمال، حيث عملت كمدربة وميسرة لريادة الأعمال في منظمة العمل الدولية، وشغلت منصب استشاري للتدريب وريادة الأعمال في محافظة المنيا، ولديها أيضًا أكثر من 20 بحثًا في هذا المجال نُشرت في المجلات الدولية والإقليمية. 

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ولقد قامت بإشراف مناقشة أكثر من 50 رسالة علمية في مجال ريادة الأعمال بين الدكتوراه والماجستير، وحصلت الدكتورة إيمان الشريف على العديد من الجوائز والشهادات التكريمية من مؤسسات دولية ومحلية.


وشاركت الدكتورة إيمان الشريف في إعداد وتنظيم العديد من المعارض المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال داخل وخارج جامعة المنيا، بما في ذلك مشاركتها في معرض "تحيا مصر" 2023 والمعرض النوعي بمحافظة الفيوم، وصممت معرضًا بعنوان "حكاية ضوء" كأول معرض صور إلكتروني يسلط الضوء على مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

 


وقبل حوالي أسبوعين، قامت الدكتورة إيمان الشريف بتمثيل جامعة المنيا في مؤتمر دعم مراكز وحاضنات ريادة الأعمال، الذي عُقد في جامعة الدول العربية، بمشاركة أكثر من 35 جامعة مصرية، وبحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، واللواء الدكتور إسماعيل عبدالغفار مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورؤساء الجامعات المصرية ورئيس أكاديمية البحث العلمي وممثلي البنك الأهلي المصري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.


وتولي جامعة المنيا اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث يهدف المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال إلى توفير الدعم والتدريب والموارد اللازمة لتعزيز روح ريادة الأعمال وتطوير مشاريع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.


وستعمل الدكتورة إيمان الشريف على تطوير برامج وورش عمل تدريبية في مجال ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية والشركات الناشئة، وستعمل أيضًا على تشجيع ودعم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع تجارية ناجحة.


وتعتبر هذه الخطوة تأكيدًا على التزام جامعة المنيا بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال كجزء من رؤيتها الاستراتيجية للتميز الأكاديمي وتطوير المجتمع، حيث من المتوقع أن تسهم الدكتورة إيمان الشريف بشكل كبير في تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار في جامعة المنيا وتعزيز مكانتها كمركز ريادة في مجال التعليم العالي في مصر.

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