الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أشرف صبحي يشهد مؤتمر إعلان تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع المعد النفسي

أشرف صبحي يشهد مؤتمر
أشرف صبحي يشهد مؤتمر مشروع المعد النفسي، فيتو

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي للمعد النفسي في المشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة، والذي نظمته الإدارة المركزية للطب الرياضي، الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

 

تفاصيل مؤتمر الإعلان عن المرحلة الثانية لمشروع المعد النفسي

حضر المؤتمر  الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، والدكتور محمد  الكردى، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتورعبد الأول محمد  مساعد وزير الشباب والرياضة للبطولة، والدكتور سعيد حسب الله، مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، والدكتور محمد حمدي بهجت، مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية.

Advertisements

أشرف صبحي يشهد مؤتمر إعلان تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع المعد النفسي، فيتو 

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال  المؤتمر الصحفي  بأهمية الصحة النفسية على تحقيق الأداء المتميز في المجال الرياضي. حيث سيتم توفير دورات تدريبية وورش عمل تربوية لتطوير مهارات اللاعبين في التعامل مع التحديات والضغوط النفسية المرتبطة بالأداء الرياضي. سنقدم أيضًا الدعم النفسي والاستشارات للرياضيين والفرق الوطنية في جميع الرياضات.

وأضاف أشرف صبحي أن التعاون مع اللجنة العلمية العليا والاتحادات الرياضية سيكون حاسمًا لضمان تنفيذ البرامج والخطط بشكل فعال. 

وأضاف وزير الرياضة في كلمته "سنعمل بشكل وثيق مع الخبراء في علم النفس الرياضي لتطوير برامج تدريبية وتوجيهية مخصصة لكل رياضة. سيساعد هذا العمل على تمكين الرياضيين من التعامل مع ضغوط المنافسة وتحقيق أداء متميز في مجالهم".

وأكد وزير الشباب والرياضة  على تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، والعمل بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة. نحن واثقون من أن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وسيساهم في تطور وتقدم الرياضيين والفرق الوطنية."


تم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي للمعد النفسي، الذي يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للرياضيين والمدربين والإداريين في جميع الاتحادات الرياضية، حيث سيتم توفير دورات تدريبية وورش عمل تربوية لتطوير مهارات اللاعبين في التعامل مع التحديات النفسية والضغوط النفسية المرتبطة بالأداء الرياضي. كما سيتم تقديم الدعم النفسي والاستشارات للرياضيين والفرق الوطنية في مختلف الرياضات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف صبحي الشباب والرياضة مشروع المعد النفسي وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

بدلات بآلاف الجنيهات، سيطرة القيادات على اللجان تثير الجدل في الشباب والرياضة

3 سيناريوهات تحدد مستقبل نادي الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور وموقف وزارة الرياضة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يعلن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك بعد قليل

بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء

اتحاد جدة يوقع مخالصة مالية مع طارق حامد، واللاعب ينتقل لهذا النادي

التموين: ارتفاع كبير في أسعار الذهب الفترة المقبلة لهذا السبب

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوجه تحذيرًا بسبب ارتفاع الأمواج

محمد رياض يكشف سر عدم حضور عادل إمام المهرجان القومي للمسرح (فيديو)

أحمد فوزي يكشف مفاجأة بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ وموقف كولر

أخبار مصراليوم، بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء.. قوائم الجامعات الأهلية الخاصة والمعتمدة

Advertisements

منوعات

المزيد

10 جنيهات إسترلينية تقلب حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب، ما القصة؟

تايلاند تدشن موسم زراعة الأرز بسباق جاموس الماء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 6-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

ارتفاع عدد اليهوديات الحاصلات على رخصة حمل سلاح بشكل قياسي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم 6-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 6-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-8-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

من 2017 لـ 2023.. حجم إنتاج واستهلاك القمح عالميًا في 7 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة بصوت الشيخ عبد اللطيف وهدان من سورة محمد والفتح (فيديو)

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بحدوث خلافات كبيرة الفترة القادمة

تلاوة عذبة بصوت الشيخ فتحي عبد المنعم خليف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية