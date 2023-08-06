شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي للمعد النفسي في المشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة، والذي نظمته الإدارة المركزية للطب الرياضي، الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

تفاصيل مؤتمر الإعلان عن المرحلة الثانية لمشروع المعد النفسي

حضر المؤتمر الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، والدكتور محمد الكردى، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتورعبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة للبطولة، والدكتور سعيد حسب الله، مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، والدكتور محمد حمدي بهجت، مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية.

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أشرف صبحي يشهد مؤتمر إعلان تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع المعد النفسي، فيتو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي بأهمية الصحة النفسية على تحقيق الأداء المتميز في المجال الرياضي. حيث سيتم توفير دورات تدريبية وورش عمل تربوية لتطوير مهارات اللاعبين في التعامل مع التحديات والضغوط النفسية المرتبطة بالأداء الرياضي. سنقدم أيضًا الدعم النفسي والاستشارات للرياضيين والفرق الوطنية في جميع الرياضات.

وأضاف أشرف صبحي أن التعاون مع اللجنة العلمية العليا والاتحادات الرياضية سيكون حاسمًا لضمان تنفيذ البرامج والخطط بشكل فعال.

وأضاف وزير الرياضة في كلمته "سنعمل بشكل وثيق مع الخبراء في علم النفس الرياضي لتطوير برامج تدريبية وتوجيهية مخصصة لكل رياضة. سيساعد هذا العمل على تمكين الرياضيين من التعامل مع ضغوط المنافسة وتحقيق أداء متميز في مجالهم".

وأكد وزير الشباب والرياضة على تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، والعمل بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة. نحن واثقون من أن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وسيساهم في تطور وتقدم الرياضيين والفرق الوطنية."



تم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي للمعد النفسي، الذي يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للرياضيين والمدربين والإداريين في جميع الاتحادات الرياضية، حيث سيتم توفير دورات تدريبية وورش عمل تربوية لتطوير مهارات اللاعبين في التعامل مع التحديات النفسية والضغوط النفسية المرتبطة بالأداء الرياضي. كما سيتم تقديم الدعم النفسي والاستشارات للرياضيين والفرق الوطنية في مختلف الرياضات.