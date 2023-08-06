الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

مصايف الإسكندرية توقع غرامة مالية علي مستأجري شاطئ النخيل

رئيس الإدارة المركزية
رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، فيتو

قاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية الدكتور محمد عبدالرازق، حملة مفاجأة علي شاطئ النخيل للوقوف علي حقيقة الشكاوى من الجمهور وتقارير مراقبي الإدارة بالقطاع وإدارة شواطئ العجمي.

 أكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه جرى توقيع غرامة مالية كبيرة علي المستأجر، بعد  التأكد من صحة شكاوى المواطنين وتقارير مراقبي القطاع وإدارة شواطيء العجمي، من وجود دفع إكراميات وبطرق مستفزة ودفع رسوم لدورات المياه المجانية، وعدد من المخالفات الأخرى، وجرى ارجاع الأموال التي أخذت بغير حق من العاملين علي الشاطئ. 

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رافق رئيس الإدارة المركزية، خلال الحملة  مدير عام الإدارة العامة المصايف أسامة علي ومدير عام الإدارة العامة للسياحة محمد طلحة ورئيس قسم المتابعة ومجموعة من مفتشي ومراقبي الإدارة 
 

يأتي هذا  بناء علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار المتابعة وإحكام السيطرة وبعد رصد فريق الإعلام والعلاقات العامة عدة شكاوى من فرض الإكراميات ورسوم علي دورات المياه فى شاطئ النخيل

  وتؤكد الادارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الارقام التالية:-

أرقام شكاوى القطاع الشرقى... 
📞01270746490
📞01289252668
📞01119555946
📞01501297888

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي... 
📞01220030103
📞01010453583
📞01225267276
📞01203986324
📞01225709553

ارقام شكاوى شاطئ النخيل... 
📞01220030103
📞01203986324
📞01277631661
📞01226325968
او عن طريق الموقع الرسمى للإدارة 
www.catr.gov.eg

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