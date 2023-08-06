الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 مصابين في انقلاب سيارة بطريق المريوطية

انقلاب سيارة ميكروباص،
انقلاب سيارة ميكروباص، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية ل 3 أشخاص أصيبوا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق المريوطية  بدائرة مركز شرطة العياط بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، تمهيدا للاستماع لأقوالهم.

 

حادث طريق المريوطية

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بطريق المريوطية بدائرة مركز شرطة العياط وعلي الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلي طريق المريوطية مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

منظومة جديدة للمرور

من جانبها اعتمدت الإدارة العامة للمرور منظومة جديدة في ضبط الإيقاع المروري عبر تدعيم الطرق بالرادارات الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة في رصد المخالفات المرورية، والتي من بينها رصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة والتحدث في الهاتف بالقيادة، والتي تسبب فى وقوع العديد من الحوادث.

 

العثور على جثة شاب فى أكتوبر

وعلي جانب آخر، تباشر نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثة شاب أسفل أحد العقارات السكنية، مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

 

وأمرت نيابة الجيزة بعرض الجثة على الطب الشرعي للتعرف على أسباب الوفاة وكشف ملابسات الحادث.

 

وكشفت المناظرة الأولية للجثة أن المتوفى مصاب بتهشم في الجمجمة وكسور وكدمات متفرقة بجسده.

 

تلقى قسم شرطة أكتوبر  بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار سكنى بشارع السنترال بالحى السادس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

 

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