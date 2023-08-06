الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الهلال الأحمر يقدم 500 شنطة أدوات نظافة صحية لسكان المناطق المطورة

الهلال الاحمر, فيتو
الهلال الاحمر, فيتو

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي قافلة تنموية جديدة فى إطار استراتيجيتها للتدخلات لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات تحت مظلة لجنة تنمية العشوائيات برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث انطلقت فعالية قافلتها الجديدة بمنطقة أهالينا بمحافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الثقافة وجامعة الأزهر والهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي والشركاء من الجمعيات الأهلية، وذلك فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

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الهلال الأحمر المصري 

وقدم  الهلال الأحمر المصري 500 شنطة أدوات نظافة صحية متضمنة كافة مستلزمات النظافة الصحية وقام متطوعو الهلال الأحمر المصري بإجراء لقاءات حرة مع الأسر والمرور على المنازل لتقديم التوعية الصحية اللازمة.

كما شهدت القافلة تنفيذ ندوات حول التربية الأسرية الإيجابية وصحة الأم والطفل بحضور عدد واسع من الأسر بالمنطقة، وقدمت وزارة الثقافة عددا من العروض الفنية للأهالي.

كما قامت جامعة الأزهر بتنفيذ قافلة طبية موسعة شملت العديد من التخصصات الطبية من الباطنة والمسالك البولية والأطفال والرمد والعظام وغيرها من التخصصات الطبية وتوفير التحاليل والأدوية مجانا وتحويل العمليات الكبرى لمستشفيات  جامعة الأزهر الشريف.

وخلال القافلة قام متطوعو صناع الحياة بتوزيع 550 كرتونة مواد  غذائية من بنك الطعام المصري على الأسر بمنازلها، فضلا عن 250 قسيمة شراء ربع طن لحوم من مؤسسة مصر الخير، كما قامت مؤسسة السبع سنابل بتوزيع 500 وجبة ساخنة و2500 لعبة على الأطفال وتم توزيع 500 شنطة ملابس من بنك الكساء.

وفي السياق ذاته أطلق الهلال الاحمر المصري حملة هنوصلك من خلال تنفيذ حملات ميدانية عن طريق تحرك سيارات الهلال الأحمر المصري إلي الميادين والقرى والمراكز داخل محافظات الجمهورية  للتسجيل على النظام الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول هذه الخدمة لكافة المستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية. 

منظومة الخدمات المتكاملة 

كما يهدف البرنامج إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في التسجيل على منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة والتى يتم استخراجها لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك في إطار الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري فيما يخص تنفيذ برنامج لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. 

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي:

  • اختيار خدمات ذوي القدرات الخاصة.
  • اختيار الاستعلام عن الطلب.
  • كتابة رقمك القومي المكون من 14 رقما.
  • اختيار كلمة بحث.
  • يظهر لك موقف كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك.

 

ما هي بطاقة الخدمات المتكاملة؟ 

بطاقة الخدمات المتكاملة، هي بطاقة مخصصة لأصحاب الإعاقة، والتي تقوم بشكل كبير على توفير العديد من المميزات الهامة، والتي يعتبر أبرزها توفير الدعم المادي لهم، بالإضافة إلى الحصول على الرعاية الصحية والتأهيلية.

 

ما الفئات المستفيدة للمرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة 

هناك العديد من الفئات المستفيدة من بطاقات الخدمات المتكاملة، وهم أصحاب الإعاقة، المصابين بالشلل الدماغي، الجذام، التوحد، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة داون، المصابين بفقد السمع التام، وضمور العضلات، والمصابين بتيبس المفاصل في الأطراف، والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.

الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2023

الشلل الدماغي
فقد السمع التام
البتر متعدد الأطراف
صغر أو كبر حجم الرأس
ضمور العضلات

الجذام ومتلازمة داون 
الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي
فقد البصر التام
طيف التوحد
تيبس المفاصل في أطراف متعددة
ذوي القزامة

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