الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

ضياء السيد يوجه نصائح لـ أحمد عبد القادر: كسر تليفونك

ضياء السيد،فيتو
ضياء السيد،فيتو

ضياء السيد، حرص ضياء السيد نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق على توجيه رسالة إلى أحمد عبد القادر لاعب المارد الأحمر بعد هجومه على جماهير القلعة الحمراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضياء السيد نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق

وقال ضياء السيد في تصريحات لفيتو: "أتمنى أن يركز أحمد عبد القادر في الملعب فقط ولا يلتفت لأى من آراء الجماهير سواء في المدرجات أو في مواقع التواصل الاجتماعي".

وواصل ضياء السيد تصريحاته موجها كلامه إلى عبد القادر “اقفل جميع حساباتك الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وإن لزم الأمر كسر تليفونك وركز في الملعب فقط أنت تملك موهبة كبيرة والجميع ينتظر منك الكثير سواء في النادي الأهلي أو المنتخب الوطني”.

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كشفت مصادر من داخل النادي الأهلي أن خالد بيبو مدير الكرة الجديد بدأ في إظهار العين الحمراء للاعبي الفريق حيث استقر على توقيع عقوبة مالية ضد أحمد عبد القادر، لاعب الفريق بسبب الهجوم الذي قام به اللاعب عبر السوشيال ميديا ضد عدد من جماهير النادي الأهلي.

وكان أحمد عبد القادر تحدث بشكل غير لائق عن بعض زملائه في الفريق وعلاقتهم ببعض صفحات السوشيال ميديا، واعتبر بيبو أن هذا شيء غير مقبول داخل صفوف الفريق وأن الالتزام سمة من سمات اللاعب الذي يرتدي قميص النادي الأهلي.

وخرج أحمد عبد القادر عن صمته وأطلق تصريحات قوية عبر صفحته الرسمية ردًّا على الانتقادات التي يتعرض لها من قبل بعض صفحات السوشيال ميديا.

وقال أحمد عبد القادر عبر صفحته الرسمية: جمهور الأهلي أكبر منك يا شوية هايفين يا اللي بتقبضوا الفلوس علشان تعلوا ده وتوطوا ده أنا موسم كامل ساكت ما فتحتش بُقي ومش هفتح بس فيه وقت لازم تتقوا ربنا فيه.

وأضاف: جو الأدمن بتاعكو والفلوس اللي بتتوزع عليكو وقدام عيني وحد عرض عليَّ أعمل حملات هجص ولقطة وهنعليك وهنخليك في السما دا مش عندي أنا ربنا بيكرمني علشان أنا عارف أنا بتعب إزاي وهفضل طول عمري شريف مش بتاع ألف وألفين جنيه أبيع بيهم كرامتي فا بلاش انتو علشان انتو لا تمسو للنادي الأهلي بأي شيء.

وقال: النادي الأهلي أكبر نادي في العالم مش في مصر فا اللي انتو عاوزينوا ده ما بعملوش والإجازة يا أنا يا صفحاتكو اللي كلها نفاق ورشاوي وبقولها لآخر مرة أنا بتاع شغل مش بتاع رشاوي وبعدين لقطة ركز جو الملعب وسيبك منهم رد في الملعب رد في الملعب ايه ما تنضجوا شويه لما حد بياخد فلوس ويغلط فيك سنة كاملة واكتر ويشتم اهلك تقولي رد في الملعب ولما ترد يقولك متركزش معاهم مين قال انهم فارقين معايا اصلا ولو انتو فعلا عندكو ذرة ثقه وقلبكو كان جايبكو مكنش البوست اتمسح بعد ساعه علي طول بس انا اللي هنزله صباح الفل.

 

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أزمة أحمد عبد القادر مع كولر بعد مباراة الهلال السوداني

وقام أحمد عبد القادر بدفع مدربه السويسري مارسيل كولر عقب نهاية مباراة الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال أفريقيا وحاول كولر جذب أحمد عبد القادر من الخلف لكي يسلم عليه فضرب اللاعب يد المدير الفني وواصل طريقه في تصرف غير لائق من اللاعب الدولي صاحب الـ 24 عاما.

وتحلى مارسيل كولر بالعقلانية ولم يتحدث عن هذه الأزمة خلال المؤتمر الصحفي وحرص على الإشادة باللاعبين ودافع عن الجميع مؤكدا أن كل العناصر قدمت مباراة جيدة وحققت المطلوب.

وقام أحمد عبد القادر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالاعتذار الى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر عما بدر منه تجاه المدرب السويسري بعدما رفض مصافحته عقب انتهاء مباراة الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى أقيمت على ملعب القاهرة الدولي وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظرًا إلى ما بدر منه تجاه المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعدما تجاهل مصافحته عقب انتهاء مباراة الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

عبد القادر يهاجم جماهير الأهلي بعد انتهاء الدورى

وأشعل أحمد عبد القادر غضب جماهير القلعة الحمراء، بعد تغريدة مثيرة له، بعد انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022.

وقال عبد القادر عبر حسابه على "إنستجرام": الحمد لله انتهينا من موسم صعب أشكر كل من دعمني وخاصة الفترة الأخيرة".

وتابع: “معدن الجمهور الحقيقي يظهر وقت الأزمات، أشكر اللي تجاوز في حقي بالأب والأم.. القادم أفضل ومن نصيبنا إن شاء الله”.

وانتقدت جماهير الأهلي حديث عبد القادر، قبل أن يعدل اللاعب التغريدة، ويحذف عبارة "لا تستحق الانتماء لجماهير الأهلي، لكنه لم يحذف الكلمة غير اللائقة.

هروب أحمد عبد القادر من الأهلي الى الدوري التشيكي

وقام أحمد عبد القادر بالهروب من النادى الأهلى إلى نادي  لسبارتاك براجا في الدوري التشيكي في عام 2010 دون الحصول على إذن من النادي ويتم العفو عنه ويعود مرة أخرى إلى القلعة الحمراء.

 

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