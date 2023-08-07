لعنة كرسى البرلمان.. 9 وفيات من الأسماء اللامعة تحت القبة.. وطلبات كيدية هائلة لرفع الحصانة عن النواب

لا يعرف الكثيرون الوجه الآخر لكرسى البرلمان، ليست الوجاهة وحدها والحصانة ما يجده النائب منذ بداية إعلان فوزه، بل الحسد والحقد والكيدية والموت الخاطف، كلها ظواهر تتزامن مع الحصول على العضوية كما حدث فى الفصل التشريعى الثانى للمجلس الذى شهد عددا من وقائع الوفيات وطلبات غير مسبوقة فى رفع الحصانة عن بعض الأعضاء.

وفاة 9 نواب

وودع مجلس النواب فى الفصل التشريعى الثانى 9 أعضاء، كان آخرهم وفاة النائب أحمد حتة، أمين عام حزب الشعب الجمهورى بمحافظة المنيا، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى وافته المنية فى فبراير ٢٠٢٣.

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وسبقته النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو المجلس عن محافظة الوادى الجديد، وسبقها إلى جوار ربها النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لينضم إلى قائمة الراحلين من أعضاء مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الحالى لبرلمان 2021.

كما توفى كمال عامر بعد إصابته بفيروس كورونا بعد أيام من تلقى العلاج، فى أحد مستشفيات القاهرة، والذى كان يرأس لجنة الدفاع والأمن القومى فى الفصلين التشريعى الأول والثانى، وغادر الحياة أيضًا اللواء سعد الجمال، أحد أبرز نواب القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، والذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 75 عامًا، ليتم تصعيد ابنته أسماء الجمال خلفًا لوالدها من قائمة الاحتياطى.

ورحل النائب عن «القائمة الوطنية من أجل مصر» فوزى فتى بعد صراع مع المرض، وتم تصعيد المرشح الاحتياطى له، وهى ابنته آية فوزى فتى، كما رحلت النائبة فرحة الشناوى، أحد النواب المعينين فى مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، وهى حفيدة الشيخ محمد مأمون الشناوى شيخ الأزهر الشريف الأسبق عام 1948.

كما توفى جمال حجاج، متأثرًا بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من فوزه فى الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر، ونفس الأمر تكرر مع النائب حسن عيد، الذى وافته المنية بعد إعلان فوزه فى جولة الإعادة بالمقعد الفردى بانتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالسويس.

ولم تتوقف أزمات النواب فى حالات الوفاة خلال الفصل التشريعى الثانى، بل كانت هناك بعض الإشكاليات التى واجهها بعض الأعضاء فى طلبات رفع الحصانة.

طلبات رفع حصانة كيدية

وشهد المجلس رفض عدد من الطلبات بدون ذكر أسماء أصحابها، نظرا لعدم استيفاء الإجراءات اللائحية للإذن برفع الحصانة، وتم إبلاغ مقدميها بقرار المجلس، وكذلك إخطار المقدم فى حقهم.

وكان آخر الحالات المعلن عن أسمائهم النائب عيد حماد، بناء على طلب النائب العام بالإذن بسماع أقواله بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من كمين شرطة 15 مايو يفيد بضبط صديق عضو مجلس النواب عيد حماد، عن دائرة حلوان بحوزته كمية من الحشيش المخدر و2 طبنجة.

ورفض المجلس فى الفصل التشريعى الثانى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائبة سحر القاضى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فى شيك بدون رصيد قيمته 5 ملايين جنيه.

كما رفض مجلس النواب، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائبة رقية الهلالى، عضو المجلس، لاتخاذ إجراءات التحقيق فى القضية 6868 لسنة 2021 جنح قسم ثانى سوهاج، فى واقعة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 200 ألف جنيه.

ورفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، طلب النائب العام أيضًا برفع الحصانة عن النائب أحمد زهير أحمد عبد الغنى، لاتخاذ إجراءات محاكمته فى القضية رقم 27270 لسنة 2020 جنح مركز ديروط.

كما رفض مجلس النواب، طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر، والمقدم من النائب العام، لتوافر شبهة الكيدية، فى القضية رقم 2033 لسنة 2021 أمن الدولة العليا بتهمة تلقى رشوة.

ورفض أيضًا مجلس النواب، طلب النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب شريف الجبلى، لاستكمال إجراءات المحاكمة، لوجود شبهة الكيدية فى القضية رقم 28733 لسنة 2018 جنح قسم العجوزة جنح مستأنف شمال الجيزة، والمقيدة برقم "77" لسنة 2021 والخاصة بشيكات بدون رصيد.

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