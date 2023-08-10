بعد الأخذ بالأسباب، 10 أدعية لقضاء حوائج العباد

يرغب العديدون منا في قضاء حوائجهم علي اختلاف انتماءاتهم وأفكارهم وطبقاتهم، لذلك فإنهم دائما ما يلجئون إلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لقضاء حوائجهم بعد الأخذ بالأسباب والسعي واليقين بمسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى، وقد جمعنا لكم في هذا التقرير 10 أدعية تقال لقضاء الحاجة ويتم الدعاء بها عل الله يستجيب لنا ويحقق لنا ما نتمناه.

10 أدعية لقضاء الحاجة

1- أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له.

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2- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه النسائي والإمام أحمد.

3- ومن الأدعية المأثورة ـ ويسمى بدعاء الحاجة ـ ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله تعالى، أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ، وليحسن لوضوء، ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله عز وجل، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

10 أدعية لقضاء حوائج العباد

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4- أﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ الحي ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ ﻭأﺗﻮﺏ إليه، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻳﺎﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ، ﻭﻳﺎﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ، ﻭﻳﺎ ﻣﺤﻴﻲ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻓﺎﺕ، ﻭﻳﺎﻣﺠﻴﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ، ﻭﻳﺎﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ، ﻭﻳﺎﻣﻔﺮﺝ ﺍﻟﻜﺮﺑﺎﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﻣﻊ ﺍلأﺻﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮﺍﺕ، ﻭﻳﺎﻓﺎﺗﺢ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺎﺕ، ﻭﻳﺎﻣﺎﻟﻚ ﺣﻮﺍﺋﺞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ، ﻭﻳﺎﻣﻦ ﻣﻸ ﻧﻮﺭﻩ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ، ﻭﻳﺎﻣﻦ ﺃﺣﺎﻁ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻤﺎ، ﻭﺃﺣﺼﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﺪﺩﺍ، ﻭﻳﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻭﻣﺎﻫﻮ ﺁﺕ أﺳﺄﻟﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺑﻘﺪﺭﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻭﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻚ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻠﻘﻚ ﻭﺑﺤﻤﺪﻙ ﻭﻣﺠﺪﻙ ﻳﺎ ﺇﻟﻪ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻭأﺳﺄﻟﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢ أﻥ ﺗﺠﻮﺩ ﻋﻠﻲ ﺑﻘﻀﺎء ﺣﺎﺟﺘﻲ إﻧﻚ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻳﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻳﺎﻋﻈﻴﻢ ﻳﺮﺟﻰ ﻟﻜﻞ ﻋﻈﻴﻢ، ﻳﺎﻋﻠﻴﻤﺎ أﻧﺖ ﺑﺤﺎﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻬﻢ أﺻﻠﺢ ﻟﻨﺎ ﺷﺄﻧﻨﺎ ﺑﻤﺎ أﺻﻠﺤﺖ ﺑﻪ ﺷﺄﻥ ﻋﺒﺎﺩﻙ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ، ﻭﻻ ﺗﻜﻠﻨﺎ ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﻴﻦ ﻭﻻ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، اﻟﻠﻬﻢ اﻗض ﺣﺎﺟﺘﻲ ﻭﻧﻔﺲ ﻛﺮﺑﺘﻲ ﻭﻣﺎﻧﺰﻝ بي ﻣﻦ ﺣﻴﺮﺗﻲثم (سمي ﺍﻟﺤﺎجة).

5- يا رب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وأمنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يا رب العالمين.

10 أدعية لقضاء حوائج العباد

6- اللهم يا سميع يا بصير يا من هو على كل شيء قدير يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه يا ذا الجلال اللهم حقق أمنياتي وبارك اللهم فيها، يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مجيب الدعوات يا قابل الحاجات يا سامع الأصوات اللهم بحقك يا كريم وبحمدك يا محمد حقق يا رب حلمي وظني فيك يا رب جميل فحقق يا الهي حسن ظني يا رب حقق لنا كل ما تتمناه قلوبنا عاجلا غير أجل برحمتك وقدرتك على كل شيء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون.

7- يا ذخر من لا ذخـر لـه ويا سنـد من لا سـند لـه ويا حرز من لا حرز لـه ويا غياث من لا غياث له، ويا كنـز من لا كنـز له ويا عز من لا عز له يا كريم العفو يا حسن آل تجاوز يا عون الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظـيم الرجـاء، يا منقـذ الغرقـى يا منجـى الهلكـى، يا محسن يا مجمل يا منعـم يا مفضـل، انت انت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار، وضوء القمر وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودوي الماء يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا رباه، صلي على محمد وعلى آل محمد وافعل بنا ما أنت أهله (ثم اسأل حاجتك )

8- اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد اخرجني من حلق المضيق.. الى سعة الطريق بك ادفع مالا اطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. اللهم يا سميع يا بصير يا من هو على كل شيء قدير يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه يا ذا الجلال اللهم حقق أمنياتي وبارك اللهم فيها، يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مجيب الدعوات يا قابل الحاجات يا سامع الأصوات.

10 أدعية لقضاء حوائج العباد

9- اللهم إنى أسالك باسمك الأعظم الذى إذا دعيت به أجبت، اللهم إنى اسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى.. اللهم يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفؤا أحد، يا حليم يا كريم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء يارب يا من أحن على العبد من أمه وأبيه.

10- اللهم بحق العرش ومن علاه ,وبحق الوحي ومن أوحاه ,وبحق النبي ومن نبأه، وبحق البيــت ومن بنـاه، ويا سامـع كل صـوت, يا جامع كل فـوت, ويا بارئ النفوس بعد الموت آتــني فرجـا من عندك بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد عبدك ورسولك. اللهم يا حى يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفؤا أحد، يا حليم يا كريم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء يا رب يا من احن على العبد من أمه وأبيه.. اللهم بحقك يا كريم وبحمدك يا محمد حقق يا رب حلمي وظني فيك يا رب جميل فحقق يا إلهي حسن ظني يا رب حقق لنا كل ما تتمناه قلوبنا عاجلا غير أجل برحمتك وقدرتك على كل شيء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون.