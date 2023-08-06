يمامة: الضمانات القانونية تجعلني أقول مرشح الوفد ممكن يصبح رئيس الجمهورية

حزب الوفد، أعلن شباب الوفد بتنسيقية الأحزاب والسياسيين التزامهم الحزبي بدعم مرشح الوفد في انتخابات الرئاسية القادمة، وكان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، قد التقى عددا من شباب حزب الوفد بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الانتخابات الرئاسية المقبلة



وحضور اللقاء الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، والنائب الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب، وعمرو عبد الباقي، وحمادة بكر، والدكتور هاني صبري ومحمد فضل ومعتز بالله مصطفى، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الوفد، في حضور النائب السابق عيد هيكل.

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مرشح حزب الوفد لانتخابات الرئاسة



الانتخابات الرئاسية، بداية الاجتماع رحب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بشباب حزب الوفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيرا إلي أن هذا اللقاء يأتي ضمن الحملة الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية واطلاع شباب الوفد بالتنسيقية على أخر المستجدات فيما يتعلق بمشاركة الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك لأنهم أعضاء بالحزب ويجب أن يكون لهم دورا في هذا الشأن.

وأكد رئيس الوفد، أن الحملة الانتخابية للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية قد انطلقت داخل بيت الأمة وشاهدنا العديد من التأييدات خلال الفترة الماضية سواء من أعضاء الهيئة العليا أو من رؤساء اللجان العامة في المحافظات أو من لجان الشباب والمرأة أو من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء الحزب، وهذا يؤكد جدية الحزب في المشاركة الحقيقة في هذا الاستحقاق السياسي الكبير والهام والذي سيكون امتداد لتاريخ الوفد العظيم الذي سطره زعماء الوفد سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين الذي عاد بالحزب إلي الحياة السياسية من جديد.

وأشار رئيس الوفد إلى أن تمثيل الوفد الحالي لا يليق مع تاريخ حزب الوفد والمشاركة في الانتخابات الرئاسية سوف تصب في صالح الحزب خاصة فيما يتعلق بالتمثيل في الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء كانت مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لذلك المشاركة في الانتخابات الرئاسية والدفع بمرشح اجتمع عليه الوفديون وهو رئيس الحزب أمر هام وسنعمل على تمثيل الحزب تمثيل جيد.



وقال رئيس الوفد، إن الجميع في مصر وخارج مصر يريدون تواجد ومشاركة حزب الوفد بشكل قوي لأنه من أقدم وأعرق الأحزاب السياسية ليس في مصر فقط ولكن في العالم وتاريخ الوفد يشهد على ذلك، مشيرا إلي أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر هام وستكون انتخابات نزيه تتمتع بشفافية كبيرة تحت إشراف قضائي كامل وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد رئيس الوفد أن الضمانات القانونية في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة تجعلني أقول إنه من الممكن أن يصبح مرشح الوفد رئيسا لجمهورية مصر العربية وإن لم يكن رئيسا سيكون هناك تمثيل جيد للحزب في كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وذلك بناء على الظهير الشعبي للوفد في الشارع المصري، وأن هذه قناعاتي التامة وقلت لأعضاء الهيئة العليا في أول اجتماع من لا يملك نفس قناعاتي فله الاختيار لذلك سوف نقدم ما علينا في الانتخابات القادمة وسننتظر نتيجة الانتخابات ورأي الشارع المصري.